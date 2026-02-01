社群平台「甜點特價」誘惑下單遭詐5萬！店家多次公告提醒仍遭詐
[Newtalk新聞] 一名女子在社群平台看到「89元提拉米蘇」促銷貼文，因該品牌在台灣設有實體門市，因而降低戒心加入LINE下單，隨即遭到詐騙集團以各種手法設局，最終損失5萬元，而遭冒名的提拉米蘇品牌業者早在去年9月就曾發出公告提醒詐騙手法。
女子看到「89元提拉米蘇」促銷貼文後加入LINE下單，對方先提供低金額的交易連結，隨後再以「交易失敗」、「需實名認證」為由，要求聯繫客服處理，詐騙集團分別假冒「賣貨便客服」與「銀行客服」，聲稱帳戶因未實名認證遭系統誤判凍結，需依指示操作才能解除，女子照做後損失約新台幣5萬元，才驚覺受騙。
遭詐騙集團利用的提拉米蘇店家，去年9月就曾公告，社群平台上出現大量冒用品牌名義的詐騙廣告，常以「88元」、「89元」、「100元」、「買一送一」等明顯低於市價的價格吸引消費者。今年1月30日再次提醒消費者，詐騙手法仍持續出現。
警方指出，這類案件屬於典型的「長期反覆型詐騙」，透過不斷更換社群帳號、複製相同貼文與圖片，並冒用知名品牌名義降低消費者戒心，警方提醒，凡是出現「價格明顯低於行情」、「要求改用LINE聯繫」、「聲稱交易異常需實名認證或操作帳戶」等字眼幾乎可判定為詐騙。
