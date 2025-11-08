社群手滑曝光陪酒價目表？韓男星認了「出入聲色場所」 道歉宣布退出所有作品

南韓音樂劇演員金駿永承認私人生活爭議，宣布退出舞台作品並公開道歉。（翻攝自instagram／jjun___0）

南韓音樂劇演員金駿永在社群平台PO出的照片中，疑似不小心曝光陪酒價目表，引發網友熱議。雖然公司先前強調「未涉及非法行為」，然而昨（7日）金駿永正式承認曾出入相關場所，並宣布退出所有作品，向大眾道歉。

社群照片曝光陪酒價目表 引發粉絲與媒體關注

綜合韓國媒體報導，金駿永日前在社群網站分享一張照片，仔細檢視後發現照片中似乎出現女性陪酒價目與名字，立即引起網友懷疑他出入聲色場所。事件曝光後，網路上評論熱烈，部分粉絲表達失望與震驚，而演藝公司也在第一時間回應，表示「金駿永並無涉及任何非法行為」。

廣告 廣告

金駿永日前不小心在ig上傳「陪酒價目表」。（翻攝自instagram／jjun___0）

金駿永道歉退出作品 承認出入聲色場所

然而，昨日金駿永在IG上發布聲明，承認自己確實曾出入相關場所，並坦言：「讓許多人感到失望與受傷，真心致上歉意。無論是否涉及違法，我都因缺乏正確認知做出不當行為，責任完全在我身上。」同時宣布退出所有現行作品，並與公司解除合約，以示負責。

公司切割藝人合約 舞台劇團隊與粉絲影響

事件發生後，金駿永所屬公司表示將與其切割，並停止參與現行音樂劇及舞台作品。金駿永也向製作公司、音樂劇團隊及支持自己的觀眾致歉，表示：「你們給予了我過多愛與關心，但我未能以行動回報，反而以錯誤行為讓大家失望。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

「發現37具半身屍體」南韓96萬粉YouTuber爆中國人殺人賣器官 嚇壞全網被查辦

「台灣標準比韓國賤？」他怒轟金鐘頒給棒棒堂：無恥只能白眼 閃兵還囂張炫耀

Threads掀台韓哏圖戰！歐巴學壞了神預判「筷子貓」 反擊圖流出網友笑瘋