社群打卡新景點！全台首間「捷運列車造型店」11/21開幕 多項優惠等你領

台北捷運與7-ELEVEN攜手合作，於台北捷運台大醫院站1號出口閘門旁，推出全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，於即日起正式開幕。這一創新門市不僅是通勤族的福音，更為海內外旅客提供了全新的便利購物與交通服務體驗。

▲ 台北捷運台大醫院站1號出口閘門旁，推出全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」。（圖／7-ELEVEN）

這家聯名店的外觀設計靈感來自捷運列車，讓人彷彿置身於月台上，與OPEN家族的明星角色如OPEN、雪玲兔波波、LOCK將、PLEASE美眉，以及北捷的明星捷米一同「萌」搭乘，營造出輕鬆愉快的都會生活氛圍。店內服務涵蓋超商購物、捷運詢問處與套票販售，預計每月將吸引135萬人次到店體驗。

▲ 「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」外觀設計靈感來自捷運列車。（圖／7-ELEVEN）

「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」位於醫院、校園、政府機關及觀光景點周邊，客層涵蓋醫師、學生、公務人員及海內外旅客。為滿足不同客群的需求，店內提供CITY系列飲品、熱食自助區、鮮食品牌星級饗宴及天素地蔬等多樣化的食飲選擇。此外，店內還設有代收繳費、ibon便利生活站及列印事務機等服務，並複合台北捷運公司詢問處，提供從早上6點到晚上11點的交通諮詢與套票販售服務。

▲ 全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，於台北捷運台大醫院站1號出口閘門旁盛大開幕。（圖／7-ELEVEN）

為慶祝開幕，11月21日當天，臺醫站門市推出多項優惠，包括指定麵包買三送一、出示台北捷運GO App享CITY CAFE中杯美式買一送一，以及Google五星按讚送好禮等活動。此外，台北市近千家7-ELEVEN門市自11月24日至11月30日推出uniopen會員單筆結帳滿100元送特大杯思樂冰、杯裝雪淋霜、杯裝酷聖霜任選買一送一折價券（每位會員限贈5張），以及CITY CAFE特選美式咖啡任選1送1等優惠。

▲ 11月21日當天，臺醫站門市推出多項優惠，出示台北捷運GO App享CITY CAFE中杯美式買一送一。（圖／7-ELEVEN）

台北捷運公司也推出台北捷運GO App的特別活動，即日起至2026年2月28日，1點可換CITY PRIMA精品美式中杯買一送一優惠券，數量有限，換完為止。

