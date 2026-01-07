社群散布不實指控 羅東警分局介入調查捍衛清譽

羅東分局對於網路造謠警方違反警紀一事將予以嚴辦。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

知名社群媒體七日上午有網友發文，影射羅東警分局員警濫用職權逮捕民眾，並對民眾有不當對待情形，貼文內容甚至指名指控分局某外勤單位涉案。羅東警分局獲悉後，隨即展開內部查證，結果顯示並無貼文所指情事，而該名網友也在發文約三十分鐘後自行刪除貼文。

警方指出，相關貼文內容明顯與事實不符，卻具體點名分局外勤單位員警，並聲稱已遭移送法辦，已嚴重影響警察機關形象與同仁名譽。為釐清真相並維護廉能清譽，羅東分局偵查隊已主動介入調查，目前已鎖定發文者身分，將通知其到案說明。羅東警分局強調，警察依法行政，對於任何不實指控絕不姑息，也將循法律途徑維護機關及同仁權益。同時呼籲民眾，網路發言應謹慎查證，切勿散布未經證實的訊息。

警方也提醒，若於網路散布謠言，足以影響公共安寧者，將依《社會秩序維護法》究辦裁罰；若意圖散布於眾，指摘或傳述足以毀損他人名譽之不實內容，更可能觸犯《刑法》誹謗罪，呼籲民眾切勿以身試法。