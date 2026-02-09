社群曝光高引復出揣測！蔡英文用這句破傳言

▲外界揣測她要復出，前總統蔡英文發文表示「一切留在山裡」，被解讀是破除傳言。（圖／取自蔡英文臉書）

[NOWnews今日新聞] 前總統蔡英文近期頻在社群平台上曝光，引前立委蔡正元大膽預測她會「捲土重來」。不過，蔡英文近日發文也表示「下山後一切留在山裡」，似乎有意破除傳言。對此，《鏡週刊》今（9）日報導指出，蔡英文私下已多次表態「主觀上沒有這個想法，客觀上也沒有這種可能性」，並一再呼籲外界全力支持總統賴清德與現任執政團隊，強調自己要好好過退休生活。

外界近期盛傳她要付出，蔡英文2日發文寫下：「我卸任後，最喜歡做的事，就是爬山。一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。不過，我倒是很珍惜，跟我一起爬山的夥伴，以及一路上，每當我快要放棄時，一直給我加油、打氣的山友」，似是在暗示外界斷言只是謠傳。

根據《鏡週刊》今報導指出，蔡英文不僅表達主客觀上都不會復出，也多次呼籲民眾支持、信任賴總統團隊，像是去年大罷免落幕後，蔡英文發文呼籲團結、繼續支持賴政府。即使反過來說，蔡英文卸任後的4次出訪，背後其實也都有賴清德的關鍵支持。

《鏡週刊》指出，蔡英文前年出訪歐洲前，就曾到總統官邸和賴清德會面，而賴清德更派出國安會諮詢委員黃重諺隨行，務求蔡英文的行程能為台灣外交創造最大能見度、宣揚台灣的民主理念和價值。再說到去年底，蔡英文再度訪歐也提升台灣在歐洲政治圈的能見度與互動層級，也顯示蔡英文和賴政府團隊的高度協調性。

《鏡週刊》報導，蔡英文卸任之後，她一直很信任的幹部曾向她建言，希望她能「成為卸任總統的典範」，而非讓人感到厭煩的「嘮叨家長」，因此她卸任後的發言，一直維持在「信任、肯定與鼓勵」框架內，也讓支持者津津樂道和一直覺得想念。

