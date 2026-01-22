社群最後淨土消失！ 「大型聊天群組」Threads下週起推送廣告

Threads即將推送廣告。（AP）

Meta今（22日）宣布，旗下社群平台Threads（台灣暱稱：脆）下週起將在全球市場開始推送廣告內容，意味著使用者未來在Threads的貼文串，會看到和Facebook、Instagram一樣的付費商業廣告。Threads以純文字討論與即時互動為主軸，在台灣擁有大量用戶，被戲稱是「大型LINE群組」，舉凡東西遺失或上廁所沒衛生紙都能在上面得到支援，推送廣告是否影響使用者意願有待觀察。

Meta官方說明，Threads的廣告將由Meta既有的AI廣告系統驅動，投放邏輯與FB、IG相同，目標是在不影響使用體驗的前提下，盡可能依據使用者的興趣與偏好呈現相關內容。Meta強調廣告採取「逐步推送」方式，並非一次全面鋪開，初期將維持較低的投放密度，未來幾個月才會逐漸擴大至所有用戶。

根據統計，Threads在iOS與Android的每日活躍用戶數超過1.4億人，而台灣每日活躍用戶約350萬。Meta表示，Threads投放廣告的最終目標，是想在平台持續成長的同時，建立可長期運作的商業模式，未來仍將視用戶回饋與使用狀況，調整相關投放策略。





