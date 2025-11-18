社群流出「中共通緝犯」逮捕照！竟是閩南狼本尊

政治中心／李汶臻報導

中國日前大動作針對反共網紅八炯（溫子渝）、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）發布「懸賞公告」，事後台灣社群更是出現一個名為「斬殺行動處」的帳號，聲稱只要完成「斬殺陳柏源行動」就獎勵100萬新台幣現金。如今，Threads平台再度流出一張「逮捕中國通緝犯陳柏源」的畫面，也讓閩南狼的最新現況曝光。

中國重慶公安局日前以分裂國家等理由，宣布全面通緝民進黨立委沈伯洋，並稱將利用國際刑警組織展開全球追捕。隨後，網紅八炯（溫子渝）、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）也遭中國福建省泉州公安局盯上，兩人的大頭照、本名與台灣身分證字號全被公開，聲稱要蒐集2人「犯罪線索」，並視情形給出最高100萬新台幣的懸賞金。

廣告 廣告

社群流出「中共通緝犯」逮捕照！閩南狼才遭「斬殺行動處鎖定」近況流出

中共日前發布懸賞公告，通緝網紅閩南狼、八炯，社群事後更出現「斬殺陳柏源」行動處。（圖／翻攝自Threads@mannam_pyc、泉州公安局網站）





對此，政治評論員張益贍就在Threads上傳一張同框閩南狼的合影，畫面可見身披黑色西裝外套，內搭同色系上衣的閩南狼；一旁的張益贍則是面露微笑，一手作勢抓起閩南狼的衣領，並逗趣寫下：「逮捕中國通緝犯陳柏源，來去領獎金一百萬！」。閩南狼故意配合地將身體微微前傾，一手自然下垂、另一手比出「讚」手勢，隨後也親自趕來留言：「真的太少了」，挑釁中共的意味十足。

社群流出「中共通緝犯」逮捕照！閩南狼才遭「斬殺行動處鎖定」近況流出

張益贍（右）曬出同框合影，閩南狼（左）最新近況砸後被出賣。（圖／翻攝自Threads@yisan0519）





原文出處：社群流出「中共通緝犯」逮捕照！竟是閩南狼「才淪斬殺目標」近況曝

更多民視新聞報導

遭帳號「斬殺行動處」鎖定！閩南狼「1人抵3大咖」價碼曝

中共通緝台灣警察！來自「八炯家族」本尊喊：是我外公

同涉貪「黃國昌、柯文哲」差在哪？律師列6點全說了

