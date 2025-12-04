社群熱議八大「貧血症狀」 醫籲：勿輕忽疲倦與精神不濟





貧血指的是血液中的紅血球或血紅素不足，導致氧氣無法順利運送到全身，進而引起各種不適症狀。觀察近三個月網友針對「貧血症狀」的討論，「影響精神狀態」是網友最有感的症狀，聲量最高。

專家提醒： 不少醫師在網路上提醒，當身體供氧不足、細胞無法獲得足夠能量時，便會導致精神不濟、注意力下降甚至全身虛弱。許多民眾將換季疲倦誤認為一般疲勞，其實可能是貧血導致。

常見症狀： 「頭痛、頭暈」同樣是許多網友熱議的貧血症狀，許多人會自行補充鐵劑。

貧血非缺鐵唯一原因！子宮肌瘤恐是幕後真凶

針對貧血的成因，網友的討論不僅停留在飲食補充，更呼籲應進行全面檢查。

個案分享： 有網友分享自己持續補充鐵劑，卻仍嚴重暈眩。經檢查後才發現是子宮肌瘤造成的貧血，開刀切除後症狀才改善許多。

醫師建議： 許多網友呼籲，若反覆出現頭暈、頭痛的情況，切勿自行忽略，應「去做全身健康檢查很重要」，因為缺鐵並非造成貧血的唯一原因。

懷孕婦女應格外小心，心律不整也是警訊

除了上述症狀，「呼吸困難、呼吸急促」與「影響視力」也常被網友點名為明顯的貧血症狀。特別是婦女在懷孕時，因生理狀況而更易貧血，應格外小心。

有位孕媽媽驚呼「走一走會很容易喘不過氣，然後突然眼前一片黑」，吸引不少網友共鳴，建議可在醫師指示下補充鐵劑或相關營養品，並於產檢時密切追蹤血液的各項指標。

其他被認為是貧血症狀的還有：「心律不整」、「想吃冰塊」、「皮膚蒼白或發黃」及「頭髮變得脆弱」等情況。若長期忽略貧血症狀，不僅影響日常生活品質，更可能增加心臟的負擔。民眾務必儘早就醫檢查，謹慎對待身體的求救訊號。

