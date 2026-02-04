社群熱議「冬天躲不掉腋味」？醫揭：厚衣無法遮掩腋味恐不減反增！

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】近日寒流接連襲台，民眾換上發熱衣、毛衣與厚重外套禦寒，卻有人發現狐臭問題並未「冬眠」。近期多名網友在社群平台上分享親身經驗，崩潰哀嚎「冬天狐臭更可怕」、「明明是冬天，狐臭卻比夏天還重」、「穿很厚味道還是飄出來」，讓人忍不住懷疑：「他們自己真的聞不到嗎？」。這類貼文迅速引發共鳴，留言指出，冬季衣物厚重悶住汗味、外套易吸味不散，加上天冷洗澡次數減少、衣服不易清洗，可能讓異味殘留更久，使狐臭在冬天反而更明顯。

冬天不流汗≠沒味道 醫點破秘密：厚重衣物 味道全留！

針對冬天狐臭問題，林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠醫師指出，腋下異味的產生，與季節無關，而是與大汗腺（頂漿腺）的分泌活性密切相關。即使氣溫低，大汗腺仍會持續分泌物質；而當身體被厚重衣物包覆、腋下細菌持續滋生，進而分解蛋白質分泌物，產生強烈氣味。

「一旦脫下外套，聚集的氣味就會瞬間飄散出來，」黃毓惠醫師說明。她也提醒，許多人對自己體味「無感」，其實與「嗅覺疲勞」有關。長時間暴露在同樣氣味中，大腦會自動降低對該氣味的敏感度，使當事人誤以為異味不存在，而旁人卻依然可清楚可感受到。此外，許多民眾在冬天會放鬆體味管理，以為「不流汗就沒事」，實際上腋下仍是局部高溫、高濕的區域，極易成為細菌滋生的溫床，進而引發明顯異味。

腋下異味非季節性困擾 冬季是檢視與評估時機

根據臨床統計，台灣約每10人就有4人飽受腋下多汗與異味困擾。過去，想根治此問題往往只能選擇手術治療，如今近年臨床上，針對腋下多汗與異味，也有不同非侵入式處置方式，例如清新微波療程，可供醫師依個別狀況評估。

黃毓惠醫師指出，清新微波療程已取得美國FDA及台灣衛福部相關核准，透過微波熱能作用於腋下汗腺相關層次，進行功能上的調整，並可能影響局部毛髮表現，實際效果仍須依個人體質與醫師評估而定。

冬季正是治療腋下問題的黃金期，黃毓惠醫師指出：「不少家長會趁寒假期間，帶有狐臭家族史的青少年前來接受治療，佔了整體冬季療程人數約1/3。」由於青春期是大汗腺成熟的關鍵時期，及早發現與治療有助於減輕青春期孩子在人際關係中的無形隱憂。

氣味管理是健康議題 不再是說不出的秘密 尋求專業協助 及早擺脫困擾

目前不少醫療院所的已有多家專業認證的腋下「清新門診」，可提供完整評估與治療建議。醫師強調，腋下問題並非不可啟齒的話題，而是一項可以被科學有效處理的健康問題。冬天不應是狐臭的「休止期」，反而是最適合檢視與改善的時機。把握冬季空檔，重拾清新自信，不讓腋下問題成為生活與社交中的無形壓力！

