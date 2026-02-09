社群爆紅白富美身分起底！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟獨生女

蔡幸娟（右）曾分享與女兒的合照。翻攝蔡幸娟臉書粉絲團臉書

近期社群平台掀起「新世代千金」話題熱潮，日前，Threads上冒出一位神秘名媛Amanda，以高端生活日常加上幽默自嘲風格爆紅，短短2個月吸粉高達7萬人，人氣直線飆升。進一步追查發現，這名女子真實身分大有來頭，竟是有「小鄧麗君」之稱的資深歌手蔡幸娟的獨生女「蛋蛋」（謝方易）。

奢華程度刷新想像天花板

據《時報周刊CTWANT》報導，Amanda自去年12月開始經營Threads，貼文內容幾乎是精品與頂級生活的縮影，從私人飛機、環遊世界行程，到梵克雅寶、Chanel等高奢品牌穿搭，再到奢華旅宿與高端場合，每一則分享都宛如置身平行時空，讓網友直呼「刷新想像天花板」。精緻又夢幻的生活樣貌，也迅速替她累積大量關注。

不過，比起單純炫富，Amanda更吸粉的關鍵反而是親民個性與幽默感。她時常用自嘲口吻發文，像是笑稱「媽媽差點把我扁成畸形兒」、「養我一隻猴子已經很累了」，逗趣內容讓人會心一笑。同時，她也不忘表達對母親的感謝，直言「感恩自己很會投胎」，並分享從小受到媽媽行善影響，曾主動在高架橋協助受困母女，展現溫暖一面。

蔡幸娟離婚後獨自撫養女兒

此外，她也透露正積極準備金融證照考試，努力充實自我，展現富養之外的上進態度，真誠又自然的互動方式，讓粉絲數持續成長。身為星二代，Amanda作風相當低調。儘管偶爾分享與母親搭乘私人飛機的合照，仍貼心用愛心遮住媽媽的臉，刻意避免消費母親名氣。反倒是蔡幸娟過去曾主動公開母女合照，母女同框高顏值被粉絲大讚宛如姊妹花。

現年59歲的蔡幸娟當年憑藉〈星星知我心〉、〈中國娃娃〉等經典歌曲紅遍東南亞，擁有「中國娃娃」、「小鄧麗君」封號。她2003年與電視節目製作人謝孔忠結婚，育有一女，5年後離婚後獨自撫養女兒長大。2011年後逐漸淡出演藝圈，鮮少公開露面，曾傳出豪擲3億多元購入台北市「元大柏悅」豪宅，與連戰夫婦為鄰。如今女兒亭亭玉立，她也時常分享旅遊日常，看來正享受自在優雅的退休生活。

蔡幸娟（右）曾分享與女兒的合照。翻攝蔡幸娟中國娃娃歡樂營臉書



