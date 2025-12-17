社群爆紅 Fart Walk 是什麼？醫師認證的「放屁散步」，真的能消脹氣、穩血糖 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

最近滑社群時，是否常看到 #fartwalk 這個又鬧又直白的關鍵字？所謂的「放屁散步（fart walk）」，其實一點都不低級！它指的是飯後 10～15 分鐘的輕鬆散步，目的是幫助腸道活動、排出氣體、減少脹氣不適。名字雖然聽起來像迷因，但這個習慣背後，確實有腸胃科醫師與研究支持，而且早就存在於不同文化中。

「放屁散步」不是新東西，只是被重新命名

義大利人有晚餐後散步的習慣，稱為 la passeggiata；亞洲則流傳著「飯後百步走，活到九十九」。

現在的 fart walk，只是把這件事說得更直白、更貼近現代人的語言。重點只有一個：吃飽後不要立刻坐著或躺著，動一動，腸道會感謝你。

為什麼「放屁散步」能幫助排氣？

腸道本來就會蠕動，但當人開始走路、核心與腿部肌肉啟動時，腸道也會跟著「被提醒該工作了」。當身體開始活動時，腹部、橫膈膜與下肢肌群的動作，能進一步刺激腸道，讓原本容易滯留的氣體更順利被排出。這也是為何在臨床照護中，醫師常鼓勵術後病人盡早下床走動，以協助腸道功能恢復。

研究證實：輕度運動能減少腸內氣體滯留

西班牙研究團隊曾進行相關實驗，比較「靜止休息」與「輕度運動」對腸道氣體排出的影響。結果發現：

在靜止狀態下，腸內氣體容易累積，腹脹感明顯

進行輕度活動後，腸內氣體排出量顯著增加

甚至能將原本已滯留的氣體一併排出

研究也指出，對於容易脹氣或有腸躁症傾向的人，溫和運動有助於降低腹部壓力與不適感。

「放屁散步」不只影響消化，也與餐後血糖有關

除了改善脹氣，飯後散步還被發現能：

促進腸胃蠕動，減少飯後悶脹

降低腹部壓迫感與過度飽足感

有助於餐後血糖較平穩上升

可能降低胃食道逆流發生的機率

這些效果對久坐族、外食族與中高齡族群尤為重要。

「放屁散步」怎麼做效果最好？關鍵在「時間點」

醫師與營養專家普遍建議：

開始時間 ：飯後 10～30 分鐘內

持續時間 ：10～15 分鐘即可

運動強度：輕鬆步行，不需流汗或氣喘

若因環境或狀況無法散步，至少應避免立刻躺下。研究指出，坐姿比平躺更有助於腸道氣體排出。

Women's Health美力圈SAY

「放屁散步」之所以受到關注，不只是因為名稱有記憶點，而是它容易實行、風險低，且符合人體生理機制。飯後短暫的行走，看似微不足道，卻是對消化系統最友善的生活調整之一。

