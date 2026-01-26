社群瘋傳「開會超1.5小時？Alex都爬完101了」 網友：新時間單位
即時中心／温芸萱報導
美國極限自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午徒手攀登台北101，耗時1小時31分順利登頂，刷新原先4小時預估速度，震撼國際，也讓全台沸騰。此事在社群熱傳，有網友幽默表示「以後開會超過1.5小時，一律告知大家Alex已經爬完101了，請問各位還有什麼話要說的嗎？」，引發網友狂留言調侃。
美國極限自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）昨上午成功徒手攀登台北101，耗時1小時31分，於10時43分順利登頂，刷新外界原先預估的4小時速度，震撼國際，也讓全台沸騰。
事件在社群平台上引發熱烈討論，有網友在Threads發文表示，Alex僅用91分鐘就爬完101大樓，「以後開會超過1.5小時，一律告知大家Alex已經爬完101了，請問各位還有什麼話要說的嗎？幹不了大事就解散。」
貼文一出立刻被瘋傳，許多網友留言調侃，「以後『爬一個101的時間』將成為新的時間單位」、「亞洲父母：Alex都爬完101了，你功課還沒寫完？」、「可以列入公司開會準則」、「『同事好，等一下的會議時間是兩個ALEX 101』， 沒想到除了垃圾、銷量可以101高度，連時間101也趕上刻度了」、「做成名人語錄貼給主管們看」。
更有網友幽默表示，「以後有人不回訊息超過一個半小時，就問他：你剛剛去爬101喔？」霍諾德的壯舉不只刷新世界紀錄，也讓台北101瞬間成為全球焦點，掀起網友創意比喻和輕鬆討論。
原文出處：快新聞／社群瘋傳「開會超1.5小時？Alex都爬完101了」 網友：新時間單位
