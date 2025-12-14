社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象...建議尋找專業減重團隊

近年來瘦瘦針因顯著減重效果而爆紅，醫師表示，民眾使用藥物減重時須十分小心，因藥物都有副作用，建議減重應尋找專業的減重團隊，降低藥物副作用的產生。示意圖。聯合報系資料照片

現代人追求「瘦」，許多人在「Ig」、「脆」等平台上秀身材，並在平台推波助瀾下，許多人想利用藥物快速瘦身。醫師表示，民眾使用藥物減重時須十分小心，因藥物都有副作用，以GLP-1療法（俗稱瘦瘦針）來說，最常見腸胃道症狀，常有民眾打針後，在診間吐的亂七八糟，建議應尋找專業的減重團隊，降低藥物副作用的產生。

過往，醫界推動注射胰島素減重，許多人一聽到要「打針」，根本不敢嘗試，更避之唯恐不及，但現在對於「瘦瘦針」卻是趨之若鶩。彰化基督教醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師杜思德說，以藥物減重，首先應了解肥胖的原因，對症治療；其次，評估採用何種藥物治療；第三、了解患者對瘦身的期望，希望減重的程度及目標。

但不具名醫師表示，隨著瘦瘦針流行，坊間出現許多亂象，如瘦瘦針一個月費用約二萬多元，但有些民眾覺得太貴，因此有診所私下將瘦瘦針藥物抽出後，以一針1500元分批銷售，打了二針後，民眾覺得減重有成，就停藥了，但後續復胖；另，民眾也可能私下自己買藥、自己亂打。

該名醫師說，曾聽到一名青少年肥胖患者，到診所施打瘦瘦針減重，但可能是醫師求好心切，一次施打劑量高達1毫克，為平時施打的0.25毫克的四倍，造成該名青少年出現嘔吐等腸胃不適症狀。

肥胖醫學會理事長林文元也說，診間就曾看過民眾打瘦瘦針後，引起腸胃不適，在診間吐的亂七八糟，或身材已是過瘦，但仍使用藥物減重。

杜思德提醒，使用減重藥物減重，應持續使用避免復胖，但減重藥物需要自費，經濟考量下恐無法長期使用，且瘦身後新陳代謝速度變慢，並受到荷爾蒙等內分泌變化影響，讓人想要吃東西，這時就必須依靠運動，維持減重成效；因此，藥物介入治療應從低劑量開始施打，再由醫師評估、營養師監督下，降低藥物的副作用。

杜思德說，老年人體重過重、肥胖，容易增加三高、心血管疾病等慢性病風險，也會加重退化性關節炎，利用藥物減重可以降低心血管疾病等風險，但年長者採用藥物減重，一定要由醫師評估，治療期間的蛋白質、水分等攝取都要注意，切忌隨意自行用藥，避免引起身體不適。

