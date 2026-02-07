社群發影片將歐巴馬惡搞成猴子 川普譴責但拒道歉

川普的社群媒體帳號出現了一支重複「2020大選舞弊」論調，長度約1分鐘的影片。影片最後一段畫面，將前總統歐巴馬夫婦的肖像，惡搞成非洲叢林猴子，還搭配動畫影片獅子王的歌曲做背景。

在白宮接獲各方投訴，6日早上將影片刪除之前，有數千人在上頭點讚。

2月正值非裔美國人歷史月，在這個時間點，對美國史上唯一的一位非裔國家領導人，做這種非人化的比擬，引起了種族歧視的軒然大波。

紐約哈林區企業主慕克說：「這太糟糕、太可怕、太丟臉，我的意思是這個人需要幫助，真是可怕，我很遺憾他代表了我們的國家。」

民主黨陣營加州州長紐森（Gavin Newsom）在X發文表示「總統的行為令人反感，所有共和黨員都應該予以譴責」；眾議院民主黨領袖傑佛瑞，發文稱川普「有病」。

國會唯一一位非裔共和黨參議員史考特，發文表示「祈禱這是假的，因為這是我看過這個政府最種族歧視的事。總統應該刪除貼文。」

美國種族與政治傳播學者克拉克博士認為，「那表示我們社會有人，是沒有把其他人視為人類。」

白宮官員時隔12個小時才將影片刪除。而川普本人隔天被記者問，是否譴責這段影片時，川普表示他當然譴責，但他不道歉。

川普表示，「我沒有做錯事，我的意思是我要看太多東西了，成千上萬的東西。影片開頭我有看，沒有問題。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）一開始將各方譴責的聲音，歸類為「虛假的憤怒」。火越燒越大，白宮又對外改口，稱一切都是工作人員搞錯了。