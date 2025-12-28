社群發文到處砍、想殺人 宜警通知2網友到案送辦

（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）2名網友分別在社群平台Threads發布「是我當殺人犯一定到處砍」及「好想殺人」等文字，宜蘭警方循線通知2名發文者到案說明，詢後將依恐嚇公眾罪移請宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣警局刑事警察大隊科技偵查隊近日接獲民眾檢舉，2名網友分別在Threads發布「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」及「好想殺人又錯帳了」等文字，疑有恐嚇或預告犯罪意圖，引起網友恐慌。

科偵隊立即展開調查，經蒐證分析資料後，循線得知發文者身分，26日通知2名發文者到案說明，發文「一定到處砍」網友為18歲學生，供稱網友留言有所偏頗，因想導正才發文，另一名發文「好想殺人」網友則為23歲上班族，辯稱只是單純心情抒發。

警方今天表示，民眾勿在網路平台發布煽動暴力、恐嚇威脅或散布不實言論，相關行為除涉嫌違法，恐影響公共安全與社會秩序，呼籲民眾遵守法令並理性發言，警方會持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。（編輯：張銘坤）1141228