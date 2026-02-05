社群發文讚台積電熊本二廠3奈米計畫 日相高市：「矽島九州」復活

2026年2月5日，台積電董事長暨總裁魏哲家（左）於日本首相官邸與日相高市早苗會談時，拿出高市著作《邁向美麗強盛的國家：我的「日本經濟強韌化計畫」》，高市露出驚訝表情。路透社



台積電董事長兼總裁魏哲家5日拜訪日本首相高市早苗，說明熊本二廠的3奈米生產計畫。高市同日晚間在社群發文，稱此為「令人振奮的消息」，並喊出「矽島九州復活」。

這場會面還有個趣味的插曲。在會面中，魏哲家拿出一本書，正是高市2021年所著《邁向美麗強盛的國家：我的「日本經濟強韌化計畫」》（美しく、強く、成長する国へ。ー私の「日本経済強靱化計画」ー，暫譯），「關西大媽」高市驚訝地張大嘴巴。

高市5日晚間在X平台寫了一則長文，詳細敘述與魏哲家的會面，並強調自己的施政理念。

她寫道：「今天上午，我在官邸與台灣半導體大廠台積電董事長魏哲家會面。

在今天的會談中，魏董事長向我傳達一項令人振奮的消息。他表示，台積電正計畫將研議中的熊本二廠，調整為生產最先進的3奈米半導體，並宣布將增加總投資金額。

3奈米半導體不僅用於資料中心，也將應用於高市內閣所指定之戰略領域，如人工智慧（AI）機器人與自動駕駛，是世界最先進的半導體。

過去3奈米等級的最先進工廠主要集中在台灣，如今能在日本落腳，從強化半導體這項戰略物資的全球供應鏈韌性，以及我國經濟安全保障的角度來看，具有重大意義。

高市內閣將擺脫過往的緊縮傾向與對未來投資不足的局面，在『負責任的積極財政』理念下，政府將更進一步，採取具高度可預測性且大膽的政策支援，官民共同合作，促進國內的『危機管理投資』與『成長投資』。

AI與半導體是其中的關鍵戰略領域，與台積電的合作正是這方面的典範。

魏董事長也對高市內閣大膽支援AI與半導體領域國內投資的政策方針，以及在生成式AI自動駕駛、AI機器人等先進領域，採取促進投資、創造需求與培育人才的戰略，給予高度評價。

此外，以引進台積電為契機而加速發展的熊本縣半導體產業聚落，是高市內閣所提的『區域未來戰略』核心、『產業聚落』的領頭羊。現在這股經濟效應已擴及整個九州，這正是『矽島九州』的復活。

高市內閣將在日本各地戰略性地形成這類『產業聚落』，落實『讓日本列島更強韌、更富饒』。

我也很高興得知魏董事長閱讀過我的著作。那是2021年寫的《邁向美麗強盛的國家》（美しく、強く、成長する国へ。），我想是因為書中提到了關於台積電的內容。」

