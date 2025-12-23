社群發「張文為何不等跨年」慘了！ 調查局、士林分局逮人移送檢方

調查局偵辦網路散布隨機殺人反恐專案。（圖／翻攝畫面）

張文於12月19日展開一系列無差別攻擊事件以後，網路上開始出現許多模仿、恐嚇言論，導致人心惶惶。調查局隨即成立「1219反恐專案」，並於昨日（12月22日）凌晨鎖定涉嫌在網路平台散步恐嚇內容的林姓男子，報請士林地檢署後，由檢察官指揮會同士林分局執行搜索，將林男拘提到案，並於今（12月23日）移送至士林地檢署進行複訊。

有人於社群媒體平台上散布貼「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論，引起民眾恐慌。

調查局介入調查以後，發現這些貼文均為林男所為，並認為此舉已經涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，於是便報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及愛股檢察官薛人允指揮偵辦，並會同士林分局偵查隊執行搜索、拘提林男到案，並於今日訊問完畢以後，移送至士檢複訊。

