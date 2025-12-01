社群直播曝行蹤！夏天倫慘遭埋伏 辣椒水噴臉刀具攻擊 27歲嫌落網

男持刀攻擊夜店大亨夏天倫遭逮。（圖／TVBS）

夏天倫遇襲案件揭露了犯罪手法與追蹤細節，嫌犯在收費停車場埋伏超過一小時後對目標實施攻擊。事發當天，夏天倫在社群媒體上分享了自己在大樓內打高爾夫球的限時動態並標註地點，無意間曝光行蹤，導致離開時遭到兩名嫌犯持辣椒水噴灑及刀具攻擊。警方已逮捕其中一名27歲的林姓男嫌，他聲稱是夏天倫的前員工，因不滿工作待遇而尋仇，但警方對此說法存疑。

犯案現場位於一處收費停車場，嫌犯將車開進地下室進行埋伏。當夏天倫出現時，他們立即行動，使用辣椒水噴灑並持刀攻擊。現場調查顯示停車場內牆壁和地板上仍殘留著橘紅色的辣椒水污漬，顯示當時攻擊情況相當激烈。夏天倫之所以遭到攻擊，與他在社群媒體上的活動有關。他當天在限時動態中分享了與女性友人打高爾夫球的影片，並標註了球場位置。令人震驚的是，僅僅三個小時後，夏天倫就在同一平台上發布了自己遭到攻擊的訊息。

警方在案發現場發現一輛佈滿傷痕的黑色休旅車，據了解這是嫌犯用來埋伏的交通工具。嫌犯聲稱車輛是向朋友借用的，但警方在車內搜出大量棍棒等可疑物品。被捕的27歲林姓男子自稱是夏天倫的前員工，聲稱因不滿工作待遇太差而在離職後尋仇，但警方對此解釋持懷疑態度。

值得注意的是，夏天倫在案發前三天才舉行記者會，公開指控前妻偷走兩百多萬元紅包錢，並展示了假扣押畫面。他當時表示：「離婚三個月後她來到我們家，然後偷了紅包的錢。」如今夏天倫一曝光行蹤就遭到攻擊，這兩件事之間是否存在關聯，引發外界諸多猜測。

