社群禁令藏漏洞 澳洲青少年轉戰新平台

澳洲政府率全球之先，上周禁止16歲以下兒童、青少年使用Instagram、TikTok、Snap等十個社群平台後，澳洲人轉而湧入一些知名度較低的平台，或是沒有被禁的、Meta所擁有的即時通訊平台WhatsApp。

蘋果公司（Apple）應用程式商店（App Store）上周的下載排行榜顯示，TikTok母公司字節跳動旗下的Lemon8，成為生活風格類下載量第一名，其次是照片分享平台Yope，第三名是主打為兒童提供安全空間的美國影音分享應用程式Coverstar 。

另外，中國大陸的小紅書也獲得更多使用者。臉書和Instagram母公司Meta的WhatsApp，也因16歲以下用戶尋找新的社交維繫場所而受益。

澳洲政府表示，如有需要，會考慮擴大禁令所適用的應用程式名單。

Lemon8目前已與負責執行禁令的澳洲網路安全專門委員進行會談，討論合規事宜。Yope則是已提交申請，要求豁免。Yope執行長伊斯麥勞說，Yope主要是為私人傳訊，完全沒有演算法推薦內容或是公開的內容。

