社群禁令餘波未了 尼泊爾爆發政治衝突後再度宵禁
尼泊爾南部巴拉(Bara)地區的席瑪拉(Simara)鎮，青年示威者與前執政黨支持者爆發衝突後，當局今天(20日)持續在當地實施宵禁。
根據法新社報導，這起事件發生於前總理奧利(KP Sharma Oli)所屬的尼泊爾共產黨/聯合馬列(CPN-UML)昨天在席瑪拉舉行活動之際，青年抗議者在街頭集會示威，現場爆發推擠衝突。部分衝突地點靠近機場，據稱是共產黨/聯合馬列黨工攻擊抗議者引爆混亂。
巴拉(Bara)地區行政主管米西拉(Dharmendra Kumar Mishra)向法新社表示：「我們正試圖讓情勢回穩，並呼籲雙方對話。目前當地已實施宵禁。」
米西拉說，警方已逮捕兩名涉嫌攻擊者。尼泊爾警方發言人表示，昨日衝突中未傳出嚴重傷亡。
青年示威者今天再度走上街頭，要求當局對攻擊者採取行動。
根據報導，這個由「Z世代」青年組成的抗爭運動，源自今年9月因政府短暫禁止社群媒體而引發的示威。但示威者表示，憤怒遠不止於禁令，多年經濟停滯、貪腐問題嚴重，是國內動盪的主因。
9月8日至9日的大規模動亂造成至少76人死亡，國會、法院與政府機關遭縱火。四度出任總理的奧利隨後遭罷黜，由前首席大法官卡齊(Sushila Karki)接任臨時總理。
卡齊呼籲各政黨「避免不必要的政治挑釁」，並在2026年3月5日的國會大選前，對民主程序保持信任。她並於昨天發布聲明表示，「我已指示內政部門與安全機構在盡量克制、並充分準備的前提下維持治安。」確保各政黨領袖能自由行動，為選舉營造公平且無畏的環境。
卡齊昨天與逾110個政黨代表會面，她表示「我們希望將國家交到新一代手中，由具有遠見的人負責治理」。
其他人也在看
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 15 小時前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光
論壇中心/綜合報導台灣民意基金會民調顯示，有近7成台灣民眾不同意國民黨是反共政黨！對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，國民黨不是一個鄭麗文的問題，國民黨的路線已經變成中國路線，而黃國昌帶領的民眾黨比藍還要藍、也嚇走了一堆柯文哲累積的中間選民，民進黨要緊抓這次機會，接住被藍白嚇跑的那群人。民視 ・ 1 天前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 8 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 9 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 4 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
中國再禁日本水產 禁日令有用？日本民眾不怕、反而更加挺高市 12月參拜靖國神社 高市挺台不退讓 川普賣最先進F-35 換沙烏地阿拉伯1兆美元投資｜全球聊天室｜#鏡新聞
4:12 日官員訪中 臉色鐵青不握手 5:56 高市力挺 源自中國壓迫台灣 8:09 共軍演練升級 攻台3時間點 ◎中日關係持續惡化，甚至被形容為建交 53 年來最低點。兩國長年的歷史與主權爭議，再度因日本首相高市早苗的「台海問題涉及日本存亡」言論而緊張升溫。中國恢復對日本水產品的進口禁令，也透過觀光、影視等領域施壓，並延長在黃海實彈演習，強化軍事與外交上的施壓。 ◎從 2012 年的釣魚台主權風波、2013 年前首相安倍晉三參拜靖國神社，到 2023 年日本排放福島處理水，中日矛盾的傷口反覆發作。但即便日本國內對於是否協防台灣的看法有分歧，高市的民調節節攀升卻是事實，抵抗中國威逼的聲浪也有成長趨勢。評論甚至指出，北京過度反應反而可能助長日本推動防衛政策的進程…… ◎沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼，18日造訪美國華盛頓，與總統川普會面，兩人討論雙方國防、科技、核能等方面合作。當晚川普也在白宮設宴，款待遠道而來的貴賓，除了白宮官員之外，輝達執行長黃仁勳、知名葡萄牙球星「C羅」羅納度，也都是座上賓，甚至連之前跟川普鬧翻的特斯拉執行長馬斯克都現身晚宴，兩人關係似乎已經破冰。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
台南鐵工廠觸電意外! 工人遭漏電鐵架吸附"動彈不得"
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南日前發生鐵工廠的觸電意外，一名工人不慎被漏電的鐵架吸附，整個人動彈不得，還好同事及時發現，趕緊將漏電的插頭拔掉，這才解除危機。物理老師也提醒，不確定物品是否漏電，其實有安全的測試方法。工人觸電無法動彈，同事趕忙關掉電源才解除危機。（圖／社會事新聞影音）畫面中一名男子拿起地上的鐵架，卻不自然的往旁邊跳了兩下，接著像是被黏住一般，整個人動彈不得。同事見狀立刻踢開鐵架，只可惜無濟於事，趕緊轉身將插頭拔掉，這才解除危機。這起觸電意外發生在台南仁德這家鐵工廠，還好還好同事及時救援，趕緊斷電，觸電的工人沒有大礙。醫生也提醒，而發現有人不慎觸電時，千萬不能直接用手推開物品或接觸觸電人員。成大醫院急診部醫師王柏晝表示，一定要確認電源已經關閉，或是觸電者已經脫離電源，才能接近進行援助，以免自己成為第二個受害者。測試是否漏電，可以戴著絕緣手套（右），用手背觸碰。（圖／民視新聞）商家建議可以改戴絕緣手套，提升防護力，但對抗對電壓的程度還是有限。如何確定物品是否漏電，物理老師凌永裕說，觸電的時候肌肉會收縮，會把漏電物體緊緊抓住，會放不開實際上最好的方法，是戴著將絕緣手套用手背去碰，觸電收縮反而不會把物體抓住。原文出處：台南仁德鐵工廠觸電意外！ 工人遭漏電鐵架吸附「動彈不得」 更多民視新聞報導高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致昔口誤：賣一片虧一片！阿堂鹹粥「遭疑換人」招牌消失 業者揭內幕房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 5 小時前
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。中天新聞網 ・ 11 小時前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 8 小時前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
勞動部發錢了！ 政府補助「3假別薪資」 請領資格一次看
年底將至，勞動部特別提醒全國企業主，凡已先行墊付員工的「3假別薪資」，符合資格則可向政府申請補助，建構更友善的職場環境。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 1 天前