社群禁令餘波未了 尼泊爾爆發政治衝突後再度宵禁

尼泊爾南部巴拉(Bara)地區的席瑪拉(Simara)鎮，青年示威者與前執政黨支持者爆發衝突後，當局今天(20日)持續在當地實施宵禁。

根據法新社報導，這起事件發生於前總理奧利(KP Sharma Oli)所屬的尼泊爾共產黨/聯合馬列(CPN-UML)昨天在席瑪拉舉行活動之際，青年抗議者在街頭集會示威，現場爆發推擠衝突。部分衝突地點靠近機場，據稱是共產黨/聯合馬列黨工攻擊抗議者引爆混亂。

巴拉(Bara)地區行政主管米西拉(Dharmendra Kumar Mishra)向法新社表示：「我們正試圖讓情勢回穩，並呼籲雙方對話。目前當地已實施宵禁。」

米西拉說，警方已逮捕兩名涉嫌攻擊者。尼泊爾警方發言人表示，昨日衝突中未傳出嚴重傷亡。

青年示威者今天再度走上街頭，要求當局對攻擊者採取行動。

根據報導，這個由「Z世代」青年組成的抗爭運動，源自今年9月因政府短暫禁止社群媒體而引發的示威。但示威者表示，憤怒遠不止於禁令，多年經濟停滯、貪腐問題嚴重，是國內動盪的主因。

9月8日至9日的大規模動亂造成至少76人死亡，國會、法院與政府機關遭縱火。四度出任總理的奧利隨後遭罷黜，由前首席大法官卡齊(Sushila Karki)接任臨時總理。

卡齊呼籲各政黨「避免不必要的政治挑釁」，並在2026年3月5日的國會大選前，對民主程序保持信任。她並於昨天發布聲明表示，「我已指示內政部門與安全機構在盡量克制、並充分準備的前提下維持治安。」確保各政黨領袖能自由行動，為選舉營造公平且無畏的環境。

卡齊昨天與逾110個政黨代表會面，她表示「我們希望將國家交到新一代手中，由具有遠見的人負責治理」。