社群裸露廣告誘點擊詐騙 北市翁財損近千萬

（中央社記者黃麗芸台北29日電）台北市警方今天公布去年12月打詐成效，共受理1524案、總財損近8.6億元，整體趨勢呈收斂；但有詐騙集團在社群網站投放裸露廣告導流詐財，北市1名8旬老翁財損952萬餘元。

台北市警察局刑事警察大隊下午透過新聞稿，公布去年12月打詐成效，共查獲詐欺集團119團、1054人，並查扣不法所得新台幣7274萬餘元；另外，經警銀聯防與第一線即時關懷，成功攔阻詐騙金額達2億1884萬餘元。

廣告 廣告

市刑大大隊長丁靖表示，依「打詐儀錶板」統計資料顯示，北市去年12月受理詐欺案1524件，財損共8億5905萬餘元，整體趨勢呈收斂；詐騙手法仍以「假投資」造成財損最高，詐團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平台，藉投放大量廣告誘騙民眾。

另外，警方近期還發現，有詐騙集團在社群網站投放裸露、挑逗等色情廣告作為導流，鎖定民眾好奇心與私密心理，將既有「假交友」手法包裝升級，由過去常見的購買遊戲點數換見面，轉為架設仿真交友會員網站，主打智慧媒合、快速配對等話術，誘導民眾加入會員、儲值升等，並聲稱「可退回」以降低戒心。

市刑大說，去年12月上述相關案件共受理35件，財損達2415萬餘元；分析被害人年齡分布，以40至49歲共11件（31.4%）較多，其次為30至39歲共8件（22.9%），顯示主要受害族群集中於青壯年及中年族群。

值得注意的是，單一財損最高被害者為北市1名80歲老翁，遭詐952萬1500元；顯示詐團透過「會員制平台」話術，短時間內即可造成重大財損。

市刑大說明，民眾一旦被裸露圖片吸引點擊，後續多轉由通訊軟體一對一接觸，再引導進入所謂交友平台，要求被害人「登記會員並儲值」，常見話術包括「儲值可提高會員等級以利配對」、「儲值後可退回」、「完成帳號開通即可安排見面／約會服務」等，進一步催促匯款。

此外，詐團甚至會在初期以小額「加計收益後返還」，製造可信假象，誘使被害人持續加碼儲值；待被害人要求退款或發現無法取回款項時，才驚覺受騙。

市警局長林炎田表示，打擊詐欺犯罪為警方重點工作，將持續強化宣導、防制、打擊三項作為，更新識詐宣導重點、深化機關與業者協作阻斷金流、強力追緝涉案集團，全面壓制詐團犯罪空間，讓詐欺集團「騙不了、領不到、跑不掉」。（編輯：吳素柔）1150129