社群越滑越嫉妒、空虛？ 專家：被「無形競爭」捲入了

根據日本網站《trilltrill》刊登一名44歲來自日本千葉縣的女性投稿，指出自己最近因為看到多年好友在社群平台上分享旅遊、高級餐廳、美滿夫妻生活等照片，心裡感到越來越「悶」，反觀自己的日常平凡無奇，讓她忍不住產生空虛感與自我否定。對此，專家點破這份「莫名的不爽」，其實來自無意間的比較、競爭心態。

投稿者自述，自己從事兼職工作，婚姻也正處於倦怠期。每當看到認識多年好友的華麗貼文，就會覺得「我的生活是不是很無聊？」儘管她知道這種感覺帶有嫉妒，但仍會忍不住打開社群，「不想看，但就是會看」。她也坦言，雖然想乾脆停用SNS（社群帳號），但又覺得那麼做好像也很寂寞，不知該如何調適。

針對這份困惑，諮詢專欄的回覆者指出，這位女性的焦慮點在於「彼此從同一個起點出發，卻看到朋友走向截然不同、甚至讓人憧憬的生活。」專家指出，當人不由自主地把生活與他人相比，且比一次難受一次時，就代表「比較本身已成為壓力來源」。而這種比較，其實等同於被迫加入一場沒有明說、卻實實在在存在的「競爭」心態。

專家提到，SNS上充滿讓人羨慕的貼文，看到別人在下午喝下午茶、手上還拿著名牌包，會覺得心裡不是滋味是很正常的；但同時，人也會在不知不覺間把自己的生活拿來比較，進而陷入競爭狀態，「不是每個人都擅長競爭，有些人天生就不適合」。

專家建議，如果「比較」帶來負擔，那麼最有效的方式就是「降低SNS使用頻率，甚至暫時停用」，若不想看卻一直看，本質上就是習慣使然，不斷讓自己進入比較與競爭的循環。他同時指出，可以把原本花在滑Instagram的時間，改成閱讀雜誌。

他認為，雜誌內容經過專業編輯與多人校稿，是更具「責任感」與可信度的資訊來源，也較不會引發比較心態，更能讓人獲得知識、提升自我。「只要在等車、通勤等原本會滑SNS的時間，換成看雜誌，就能慢慢建立新的習慣。」

專家盼讀者能理解「比較＝競爭」，而每個人對競爭的適應度不同。若比較只帶來痛苦，那麼遠離誘發來源，也許就是最好的方法。

