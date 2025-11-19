社群越滑越空虛、心悶？她被好友「光鮮完美人生」逼哭 專家揭關鍵原因

日本女性因好友發布的華麗SNS貼文產生巨大落差感，專家指出根源來自無形的比較與競爭心態。（示意圖，非當事人/pexels）

「從同一起點出發，卻看到對方走向光鮮人生最刺痛。」社群平台充滿旅行照、美食、高級生活與幸福家庭，但這些光鮮瞬間，卻可能讓觀看者產生強烈落差感。

日本一名來自千葉縣的44歲女子就向日網《trilltrill》投稿，坦言自己因為多看好友的華麗貼文，越來越覺得「悶」、甚至懷疑自己的人生是否太無聊。專家則提醒，背後的情緒並非無來由，而是來自不自覺的「比較、競爭」循環。

「不想看卻一直看」 社群讓平凡生活變得刺眼？

這名女子長期從事兼職工作，婚姻也進入疲憊期。某天，她看到多年好友在SNS（社群帳號）上分享旅遊照、頂級餐廳與甜蜜夫妻互動，心裡突然湧起說不上來的鬱悶感。

她描述自己的矛盾心情：「明明知道這是嫉妒，但還是會忍不住看。」「越看越覺得自己的生活是不是很無聊。」「想停用帳號，但又覺得完全不用SNS好像很寂寞。」無法戒掉SNS、卻每次越看越焦慮，讓她陷入兩難。

為什麼社群容易讓人掉入比較陷阱？心理因素是什麼？

該網站諮詢專欄的回覆者點出關鍵，他直言這名女子不是嫉妒貼文本身，而是看到「同年齡、同起點」的朋友，過著看似更優越的人生。

過度依賴社群平台如何影響自我價值感？

專家指出，只要每看一次社群網站，情緒就往下掉，就代表已經把自己捲入無形的競爭裡：「比較本身，就是壓力來源。」「只要比較，就會產生輸贏感，而不是每個人都擅長競爭。」

社群上的下午茶、名牌包、幸福日常，看起來輕鬆愜意，但往往會讓觀看者無意識地把自己的生活放到天秤上。

「不想看但會一直看」 這習慣有解方嗎？

專家認為，社群帶來的焦慮通常來自習慣性的滑動行為因此建議減少社群使用頻率、必要時暫時停用帳號，甚至可將原本滑社群的通勤時間改為閱讀雜誌等內容。

專家說明，雜誌內容經過編輯、校稿，資訊較可靠，也較不會讓人陷入比較心態。「建立新習慣」比單純硬戒SNS更有效。

比較＝競爭？專家：只帶來痛苦不如遠離

這位回覆者也提醒，有些人天生就不擅長競爭，而社群上的華麗生活照往往會觸發競爭感。如果比較只帶來痛苦，遠離刺激來源，可能才是最能保護自己的方式。

