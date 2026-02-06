社群軟體全被小孩加一遍 大票爸媽崩潰：剩FB可以躲

結婚生小孩後，家長很難再有專屬於自己的時間，讓不少父母感到困擾，近日更有一名媽媽表示，國一的大兒子自己拿手機，把她的社群軟體全部加了一遍，讓她傻眼說只剩下FB可以躲小孩了，結果不少爸媽有同感，笑說被孩子要求一起玩線上遊戲，害他們有時候只能把小孩加入黑名單，避免一直被煩。

一名媽媽昨（5）日在Threads表示，今年13歲、就讀國一的大兒子已經很會用手機了，也會玩IG、脆之類的社群軟體，平常LINE是家庭主要聯絡的方式，TikTok、DC帳號都早已被兒子追蹤，不料兒子竟然還自己拿她的手機，用她的帳號追蹤自己的IG跟脆，讓她傻眼說「媽媽我現在剩下FB可以躲了嗎？」

文章上線後讓不少爸媽有同感，感嘆「不加她好友還會臭臉欸，連線上遊戲也要陪她玩，我只好直接把她加入黑名單」、「以前要躲爸媽，現在自己當爸媽又要躲小孩，真的好辛苦」、「媽媽表示：拜託讓我一個人靜一靜」、「我只剩X跟噗浪還沒被小孩找到，FB要躲長輩，脆要躲女兒，心很累」、「女兒上次跟我吵架把我退追，殊不知我開心到不行」。

不少網友也大笑說「活到現在第一次看媽媽躲小孩的，我笑瘋」、「多數孩子不喜歡跟大人同一社群，會想方設法使用專屬他們的小圈子，這其實是好事」、「以後媽媽發言要更慎重了，笑死」、「妳一定是一個很好的媽媽，不然都是小朋友躲大人」。

