社群限動發文「中山砍人不揪」 警火速逮新北19歲男送辦

南投縣 / 綜合報導 因為噪音讓多年鄰居變仇人，甚至演變成 凶 殺案。這兩戶人家距離90公尺，兩戶中間只有矮牆隔著，蕭姓死者的媳婦說，半年前,黃姓嫌犯家的屋頂有小鳥踩踏發出聲響，但他認為是蕭家人朝他家屋頂丟石頭，他因此開始在深夜用藍芽喇叭放音樂，和放鞭炮反擊，讓蕭家人被吵到無法睡覺，蕭姓死者多次勸阻都沒用，才打電話報警，沒想到加深了黃姓嫌犯的憤怒，動手行 凶 。兩層樓透天厝貼著白色磁磚的，就是蕭姓死者他家，下方那間紅磚平房，則是黃姓嫌犯住的地方，兩戶人家距離相當近只有90公尺，中間隔一個矮牆，沒有相通，卻因為噪音，兩家人吵了半年多，蕭姓死者媳婦說：「我們早上都會有鳥在屋頂，在那邊踩踏，然後他就會把這個說是我們家，在丟他屋頂石頭。」死者媳婦表示，半年前，黃姓嫌犯家的屋頂有小鳥在上面踩來踩去，發出噪音，黃姓嫌犯認為是蕭姓死者拿石頭丟他家屋頂，疑似因此在深夜時，拿藍芽喇叭放音樂還有放鞭炮想要反制，吵到對方無法睡覺，死者多次找黃姓嫌犯勸阻都沒用，才會打電話報警求助。蕭姓死者兒子說：「在用藍芽喇叭在放各種噪音，影響我們的睡眠品質，有去警察局做報案。」鄰居說：「放音樂，吹狗螺，放大炮，半夜吵到人家不用睡。」因為噪音，多年鄰居反目成仇吵半年，嫌犯父親說，兒子從小個性就相當孤僻，嫌犯父親說：「國中的時候有人對他霸凌，他就不愛跟人家講話。」死者的姊夫，接到噩耗趕來，難過哽咽，蕭姓死者姊夫說：「他很老實，你問鄰居看他做人怎樣，人很好啦。」蕭姓死者兒子說：「爸爸平常是務農，照顧一個視障的姊姊。」蕭姓死者有4名兒女，2個女兒在外地工作，他和妻子、兒子和媳婦一起住，還要一邊務農一邊照顧，因為腦部開刀眼睛不方便的30多歲女兒，一家4口半年來因為噪音和黃姓男子相處不好，嘗試溝通卻無效，鄰居變仇人釀成悲劇。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 7