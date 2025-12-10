社群霸凌頻傳 專家籲修法管制

澳洲10日起創全球之先，實施兒少社群媒體禁令，包括TikTok、YouTube、Instagram、Facebook等10個平台都不能使用。家長團體與民團對此都表示支持，認為台灣應跟進澳洲作法，透過法律進行規範，才能有效保護孩童、協助家長。衛福部回應，如何限制兒少社群媒體的使用，仍須跨部會討論。

衛福部心健司長陳柏熹表示，兒童腦部發育尚未成熟，愈早用網路，影響愈大，他們並不知道如何判斷哪些該看、哪些不該看，受演算法影響，網路會無限制地推播感興趣的內容，導致兒少難以停下來，失去學習的機會和時間。是否會跟進澳洲的作法？陳柏熹說，依照年齡、內容、演算法等設限是趨勢，但如何限制須跨部會討論。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨認為台灣應跟進，透過修《兒少法》或另立專法進行規範，並點出社群媒體常見網路霸凌，最常出現霸凌的平台是Instagram。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，澳洲政府作法很清楚，就是直接跟業者開槓，不是要求學生不去做，身為家長，當然支持這樣的做法，對比之下，台灣到現在都還沒推出對應的作法，教育部原本預定9月公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」，迄今沒有下文。

新北中和一名曹姓家長的兒子剛上小學一年級，她說，與其等待教育部發布指引，倒不如在家自己控管，她限制孩子每天只能看平板2個小時，而且孩子還小，現在學校當然是不可能使用。她也談到，政府禁用小紅書引起爭議，問題在於作法不全面，如果有心保護孩童、協助家長，就該比照澳洲，全面禁用所有社群平台。