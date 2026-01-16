社群一句「好幾天沒看到」救命 澎湖男住處中風獲救

澎湖一名男子中風倒臥家中多日反鎖房內，因鄰居在社群留言「好幾天沒看到阿財了！電話也聯繫不上！」引起當地所長關注，前往其家中探視及時將男子送醫治療救回一命。

澎湖男子在家裡中風及時獲救。（圖／翻攝畫面）

澎湖一名56歲男子多年前返鄉與70多歲老母親同住，日前他在家中房內中風倒地無力求援，房門又反鎖無法進入，母親以為他只是在房內昏睡不以為意，所幸有鄰居發現男子多日未出門，在社群關心發文「好幾天沒看到阿財了！電話也聯繫不上…！」

由於發文中還標註轄區白沙分局竹灣派出所所長，所長察覺有異立刻與同仁趕赴男子家中，其母親見警方急忙上門還嚇了一跳，警方敲房門呼喊僅聽到男子微弱聲音卻也沒開門，警方研判狀況危急立刻通報119到場，破門進房發現男子倒在地上意識模糊，緊急送往醫院搶救及時救回一命化解危機。

警方呼籲，民眾若發現親友長時間失聯或行為異常，可立即通報警方請求協助，如遇緊急狀況可撥打 110或119，警方與消防人員將第一時間前往救援，守護民眾生命財產安全。

