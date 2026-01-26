社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩

兒少化妝出現年輕化趨勢，不少家長就在社群求助，家中國中、國小女兒開始學化妝、買化妝品，擔心影響孩子學業；但也有人認為，化妝是個人自由，不應禁止孩子化妝，而是教導孩子做好卸妝及保養、不購買廉價劣質品等。

台北市一名「Z世代」李小姐也分享，自己從小接觸韓流文化，喜歡韓國美妝時尚資訊，國中起自學畫眉毛，高中時期容貌焦慮特別嚴重，為了不讓自己看起來沒氣色、擔心他人眼光，每天上學一定會畫底妝、眉毛及口紅。當時學生時期零用錢不多，通常會在連鎖美妝店或網路選購。

國二生蕭同學分享，觀察校園中許多同學因「容貌焦慮」而長期配戴口罩，只有化妝才能使他們放下焦慮。

全教總理事長侯俊良表示，兒少使用化妝品以高中階段比較多，國中小則比較少，化妝品使用相關議題，應該要公開相關資訊，讓學生跟家長了解其可能產生的危害，同時還需要透過家長協助宣導監督，不是只靠學校教育，如何讓孩子理解產品對自己健康的影響，不需要學校額外特別加強宣導，而是應該從生活層面融入教育，讓孩子充分理解資訊，建立正確觀念比較重要。

「兒少化妝品使用行為」調查顯示，兒少美妝資訊主要來自實體美妝店的廣告、促銷DM，占45％，顯示商業通路影響極深。民進黨立委賴惠員指出，青少年能輕易在社群軟體、拍賣網站購買未經核可、可能含有重金屬的廉價產品，衛福部不應被動等待檢舉，必須主動出擊，針對網路非法銷售管道進行掃蕩。教育部也應教導學生如何辨識產品成分、了解化妝品對發育期影響，及正確清潔保養觀念。