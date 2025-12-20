社群po文恐嚇「高雄車站將是下個目標」 陳其邁曝已掌握IP「5帳號涉案」還包括境外帳號

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／高雄報導

台北車站及中山站商圈昨晚發生隨機攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內4人死亡，事件震驚全台；後續在社群平台上更有網友po文自稱與張文是一個組織「將接續未完成任務」，並點名高雄車站為下一個目標。高雄市長陳其邁今（20）日上午受訪時回應，已經掌握該網友的IP位置正在全力追查，其中有掌握大約5個帳號持續追查，且包括境外帳號，一定要把不法分子逮捕到案。

緊接著聖誕節、跨年活動都將到來，高雄市也有數場大型演唱會將舉辦，外界關注是否因這次隨機攻擊事件影響活動舉辦。陳其邁說，會全面提升維安程度，警力佈署跟巡查密度都會加強，派遣警力更會全面提升；陳其邁已要求包括跨年以及其他大型演唱會，警察局跟主辦單位事前必須要有演練工作，務必確保市民安全。

陳其邁指示提升見警率、強化場站聯防，於尖峰時段及人潮密集之車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用，並請刑事警察大隊科偵隊加強網路巡邏。

陳其邁也下令要求勤務指揮中心（110）對於大眾運輸系統之報案，列為最優先派遣案件。並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

