社群X揭露帳號所在地 中國外宣雙標曝光

中國外交部發言人毛寧。(毛寧X)

國民黨榮譽主席趙少康曾公開指控，中國或境外網軍正介入國民黨主席選舉，利用假帳號、AI 合成影片與大量不實訊息攻擊候選人，呼籲國安單位徹查金流與來源，避免政黨內部選舉遭外力操控。





昨23日馬斯克旗下的社群平台 X 近期推出「關於此帳戶」新功能，強制揭露帳號的註冊地與連線所在地，使境外操作的網軍帳號暴露無所遁形。此措施目的在提升平台透明度、阻擋跨國假訊息操作，推出後已讓全球大量帳號的來源一一被揭露。





值得關注的是，中國外交部發言人毛寧的 X 帳號顯示所在地為「美國」，並被系統提示「可能透過 VPN 或代理連線」。由於 X 在中國境內被全面封鎖，普通民眾無法使用，這顯示中國官方雖架設長城防火牆禁止境內人民接觸外國社群平台，卻自身仍大量使用西方社群媒體從事大外宣、輿論操控與資訊戰，其雙重標準與外宣操作特徵一覽無遺。

台灣作為資訊戰最前線，假訊息與境外操作對選舉與社會輿論影響巨大。除了 X 的透明化措施之外，Meta 旗下的 Facebook 與 Instagram 等社群也應跟進全面揭露帳號所在地，讓跨國資訊操縱更不易得逞。