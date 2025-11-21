社規師行動研討會實地走訪 深化社區營造力





持續以社區為基礎推動城鄉發展，新竹市政府辦理「114年度社區規劃師行動研討會」，課程以「走訪、體感、對話」為核心理念，跳脫傳統課室授課形式，帶領學員走入街區、深入社區現場。都發處表示，此次研討會共吸引35位民眾參與，課程內容從社區步行路徑、街角綠化到地方文化基地，讓學員全面體驗市府多年推動的社區營造成果。

都發處說明，此次行動研討會自竹蓮社區出發，走訪五處具代表性的社區規劃成果，包括竹蓮、下竹、民富、石坊街區及香山藝站。五個點位分別展現長期維護、微型改造、長照服務整合、街區氣質塑造與地方藝術介入等多元面向，完整呈現新竹市社區規劃與空間營造的多樣性。

社區規劃師行動研討會走訪民富社區。

都發處指出，首站竹蓮社區，帶領學員觀察街角步道、綠化與公共空間如何透過長期維護形塑「生活感」；並沿著路線走至下竹社區，實地體驗自105年起逐年串聯的藍綠帶系統，包括樹屋、溝渠綠廊等空間節點。兩處案例讓學員深刻理解「時間的力量」以及居民持續投入的重要性。

都發處說明，接續行程來到北區民富社區，學員在長照據點與共餐空間中思考「空間如何支撐在地服務」，並探討活化後的永續運作模式。下午則移動至石坊街，觀察街角綠化、門牌設計與累積的小型改善如何逐步形塑具特色的街道氣質，直觀感受「小行動 × 多點串聯」所帶來的聚合效益。行程最後一站前往香山藝站與百蛙園，透過藝術家與在地團體分享，學員看見空間再利用與藝文活動如何成為社區連結的媒介，展現「社區不只有一種樣貌」豐富可能性。



