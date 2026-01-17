社規師齊心營造宜居城鄉 新北15案社區改造成果亮麗

【記者葉柏成/新北報導】新北市政府城鄉發展局今（17）日齊聚貢寮國小舉行「114年度新北市社區規劃師成果發表會」，共計培育42位社造人才，輔導社區、社群及大專院校共 15 案團隊，透過交流分享與現地觀摩，展現公私協力推動環境改善、地方共好的具體成果。發表內容以「在地特色、社區共創、永續共榮」為主軸，除了由陳純敬副市長帶領觀摩並頒發實作證明與結業證書，也特別以多元案例呈現新北社區營造的廣度與深度。

陳純敬感謝所有社區夥伴及學員們的付出奉獻，「新北市社區規劃師計畫」自108年起已改善122處社區閒置空間，秉持「好人、好物、好空間」的核心理念，透過專業知識的培力課程以及實務實習的操作技巧，提升團隊社造能力，不僅凝聚社區意識，也進一步推進地方永續創生。最後也歡迎更多市民朋友來加入社規師行列，一同感受社區營造的魅力。

《圖說》陳純敬副市長代表市府頒發實作證明及培力結業證書，左五城鄉局長黃國峰。〈城鄉局提供〉

城鄉局長黃國峰表示，成果發表以多元案例呈現新北社區營造的廣度與深度。例如，石碇永安里延續多年行動，將颱風倒木再生成路口指標與意象設施，並結合食蛇龜保育宣導，讓環境復原與生態教育同步落地；八里埤頭里則號召里民與志工，將雜草叢生的公有地整理為休憩廊道，並回收周邊工廠水泥廢棄物打造生態池，為地方再添一處淨零示範小基地。

《圖說》陳純敬副市長及城鄉局黃國峰局長與社區團隊合影留念。〈城鄉局提供〉

他說，在「友善生活」面向，土城祖田里以改造閒置老屋出發，營造可食地景與蝴蝶棲地，打造可供單車族駐足及在地長者療癒身心的「森活花園」；在「文化記憶與場域再生」面向，瑞芳龍安公園則延續過去計畫，擴大修整欄杆與木棧平台提升公共場域安全性，並將既有神社石碑與回收再利用的漁燈，打造為裝置藝術融入公園地景，串起老街動線與文化氛圍。

《圖說》陳純敬副市長、城鄉局長黃國峰與貢寮國小師生及實作成果合影。〈城鄉局提供〉

活動辦理地點貢寮國小同為本年度亮點之一，該校為首度參與社區規劃師計畫，由校長楊小梅率領師生導覽，以水牛飼育與田野課程為基礎，透過修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池等亮點改造成果，打造水牛共學環境，讓教學走出教室、讓孩子在日常觀察中親近土地並理解在地文化。

另外，鄰近的雙溪上林國小延續去年度的改造成果，在校園內土地公廟增設竹藤編燈籠與造型座椅，並整理開放原本雜草叢生的生態池，讓師生與在地居民多一處可停留、可互動的休憩場域。