〈社論〉不棄台獨 誰掌海基會都難打破兩岸僵局

據傳吳豊山（中）曾建議賴清德總統以「中華民族」作為恢復兩岸對話的共同基礎，但遭拒絕。(取自海基會網站)

賴總統任命前立法院長蘇嘉全出任海基會董事長，接替去年底請辭的吳豊山。府方表示，總統希望借重蘇嘉全豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，帶領海基會推動兩岸正面健康的交流。但相較於多次試圖打破兩岸僵局、卻無功而返的吳豊山，蘇嘉全的角色更為被動，倘若賴清德仍然一意孤行、不願回歸中華民國憲法之兩岸定位，誰接掌海基會都難恢復兩岸制度化往來。

平心而論，吳豊山應該是民進黨自蔡英文執政以來，最有心、最期待打破綠紅心結的海基會董事長；其他人選不外乎是酬庸或過渡性質，純然是總統人事安排的中繼站，無法做到國民黨時代既能服務台商、也積極扮演好兩岸溝通橋樑的功能性角色，更談不上與江丙坤相提並論。

據吳豊山的說法，他曾積極邀約中國大陸海協會會長張志軍，希望雙方能釐清「九二共識的爭議」，可惜對方婉拒，僅說「理解其用心良苦，但『九二共識』沒有再釐清的必要」。其次，據傳吳豊山亦曾建議賴總統以「中華民族」作為恢復兩岸對話的共同基礎，但遭拒絕，因此深感心灰意冷才掛冠而去。

當蘇嘉全的人事案發布後，陸委會隨即重申將「依循『賴總統兩岸政策』及『台灣主流民意』，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀」。很顯然，陸委會已經為蘇嘉全的任務設下框架，未來一切工作應以「國家安全」為最優先考量，至於能否恢復兩岸溝通對話機制，並不是陸委會最關心的焦點。當賴政府以國安為由，處處阻擋兩岸正常交流，所謂「有序、健康、有尊嚴」等期望，都將淪為空洞的政治喊話！

陸委會強硬態度應出自於賴清德處理兩岸事務的本意，因此近一年半兩岸關係非但無法趨緩，敵意螺旋反而持續上升。國民黨希望帶動兩岸和解的努力，還屢次遭到民進黨無端抹紅，更帶動綠營網軍側翼蓄意煽動輿論風向。

陸委會主委邱垂正日前意有所指，國民黨進行兩岸交流，「未經政府授權，不得與中國大陸進行涉及公權力或政治性協商」，還說不要配合中共統戰分化台灣，『任何團體赴陸都應該要守護中華民國』」，要符合兩岸條例以及相關法律的規範。陸委會副主委梁文傑還針對被處不起訴或被判無罪的反滲透法案件，強調「法院判決無罪也不代表真的無罪」，遭在野黨強力抨擊「民進黨說你有罪就有罪」。事實上，多次國共論壇或交流對話，都遵循兩岸條例相關規定，即便馬英九主政期間亦是如此。

國民黨主席鄭麗文就提到，希望在九二共識與反對台獨的基礎上，緩和兩岸兵凶戰危。事實上，國民黨堅持的九二共識是基於中華民國憲法，如果賴清德真有心捍衛中華民國並改善民進黨與中共的互信，何不先從刪除或凍結民進黨台獨條款做起？遵守中華民國憲法絕非自我矮化、更非向中共投降，而是處理兩岸事務的法理依據。

若民進黨希望降低台海風險、打破兩岸僵局，就應積極放寬雙方民間正常往來，例如解除陸客團及陸生來台限制等，鼓勵更多低敏感層次的民間交流，進而減少誤判的機率。如果賴清德執意以其台獨理念處理兩岸關係，卻罔顧中華民國法理依據和現實環境的制約，再怎麼更換海基會董事長都無法打開兩岸僵局，至少從蘇嘉全身上，台灣民眾看不到恢復兩岸溝通的任何可能性。