《社論》中共擅長兩手策略 台灣人不吃這一套

二○二五台北上海城市論壇二十七、二十八日在上海市舉行，台北市長蔣萬安二十八日上午致詞表示，雙方持續為了雙城論壇努力堅持，因為(兩岸)接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝突好。「雙城好，兩岸好！」上海市市府團隊與台北市市府團隊，雙方交流市政經驗，良好互動留下深刻印象。

雙城論壇二十八日才剛結束，兩岸醞釀一團和氣的氛圍，感覺似乎兩岸交流相當順利，一般來說，台灣北部民眾相對支持改善兩岸關係，台灣南部民眾針對兩岸交流則是抱持疑慮。然而，好感並未持續太久，中國解放軍東部戰區二十九日實施「正義使命-2025」軍事演習，軍演將會進行實彈射擊，地點就在台灣周邊海空域，包括台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東等地區。

中國國台辦強調，軍演主要是針對台獨分裂活動及外部勢力干涉，軍演不是針對一般台灣民眾。蔣萬安接受媒體聯訪強調，任何造成區域衝突升高行為都予以譴責。外媒分析，這是解放軍回擊日本首相高市早苗台灣有事說法，甚至測試一下美國總統川普的印太戰略底線何在。

台北市長蔣萬安前腳才離開上海，中國解放軍隨後執行環台軍演，兩相對比，和戰兩手策略完全暴露出來，一方面不斷釋出善意行為，另一方面表明強力遏止台獨分裂、外部勢力等強硬立場，最終目的是為鬆懈台灣軍民心防，以便讓台灣人以為大陸軍民沒有敵意，但如果沒有敵意的話，這時候就不需實施「正義使命-2025」環台軍演。

簡單來說，面對海峽兩岸隨時可能爆發衝突，我們必須讓中國知道，台灣人不吃這一套，但面對各種文攻武赫行為，我們應該提高警覺心，隨時隨地保持「危機意識」，重點還是在於支持「國防自主」，國防自主不是一句口號，而是必須長期投入預算、培養人才、研發技術等慢慢堆砌出來。

舉例來說，國造潛艦海鯤號就是最佳例子，唯有國防自主才不會被切斷軍援管道，才能製造適合台灣防禦的軍事武器，才能有效對抗來自海空來犯的各式敵軍，甚至面對美國提供各種軍事裝備，因為我擁有堅強國防實力才有選擇的機會。