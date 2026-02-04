《社論》中共面臨軍、黨互鬥，鹿死誰手天知道？

大約十天之前，中國大陸爆發中共軍委會第一副主席張又俠、參謀總長劉振立雙雙被習近平拿下，中共官媒甚至報導張、劉兩人已被中央研究立案違法違規進行調查。

官媒報導後，海外華人媒體各種形形色色千奇百怪傳言甚多，由於中共是一個高度新聞封閉的國家，關於張、劉兩人被立案調查真假無法確信，而傳言消息來源有二大類：

第一是依據官媒的報導尋找蛛絲馬跡，再進一步用傳播者自己的邏輯推斷，例如一月三十一日有一名中共高幹死亡，官宣報導時，把胡錦濤與習近平並列致哀名單中，因而推斷習近平已倒台，大局由胡錦濤掌握等等，這類推斷局勢的方法是沿用以前對中共高層內鬥研判方法，有時候也有些可信，但是因傳播者經驗深淺不一，最後誤判的機率比較高。

廣告 廣告

第二類號稱從中南海核心得到消息，這類消息最多，五花八門，今天可以講習近平拿下張又俠、劉振立，隔幾天又說習近平被軟禁在醫院，剝奪一切權力，讓人眼花撩亂。

迄今為止，各種傳言很多，有說張又俠、劉振立已被習近平槍斃，另外又傳言兩人已被打為階下囚，又說張又俠全盤供出政變陰謀計劃，另外又傳言，張、劉兩人沒有被拿下，是在北京郊外某軍營中，仍然牢牢掌握軍權。

種種傳言非常多，不勝枚舉，又說十三軍區部隊異常調動朝北京移動，準備救老將軍張又俠，又傳北京西郊槍聲不停等等。

林林總總傳言或謠言，我們無法以西方的邏輯去推斷真假，惟以理性的判斷，可以從中找到比較可信的一些事情。

「各軍區部隊異常調動往北京集結要救老將軍張又俠，甚至有照片證明」；若屬實，外國人的人造衛星早就會拍到，西方媒體早就揭露出來。不必等到牆內傳言出來張又俠、劉振立兩人被抓槍斃，沒有一個軍委會軍頭或集團軍的領導人出面聲明支持習近平的此種措施，不像當年抓郭伯雄、徐傳厚兩人一樣，各軍頭紛紛發表聲明支持反貪腐，但是問題是張、劉兩人到底有沒有被抓或槍斃均不確定，何來支持與否？

又傳張又俠向美國洩露中共國家核武秘密，並且傳出是中共核武公司證實，並由華盛頓郵報刊出，這種老把戲，中共文宣部最會玩，只要你沒有發言的餘地，掌權者要搞死你，隨時可以安插罪名，這是中共高層鬥爭最常用的手法之一。

張、劉兩人最初官宣安放的罪名有五、六條，從貪污、腐敗、破壞軍委主席責任制、洩密國家核武機密等等，到如今各官宣媒體只剩貪腐還在說，其他罪名就沒有再被報導，顯然習近平並未完全掌握狀況，包括官方媒體在內。

不過在美國的中共異議人士王丹指稱，平常在他的頻道中，都有一些中共養的小粉紅或網軍天天罵他，但是在一月中下旬傳言張、劉兩人被抓時，突然不見了，五、六天後，又恢復了，顯然習近平又重掌大局，通常獨裁專制的文宣要依獨裁者的意思執行工作，一旦獨裁者不表示意思時，文宣者就必須停下來，等候進一步指示，而目前王丹的頻道又恢復往常，被小粉紅、網軍繼續罵，顯然獨裁者又下達指示了。

張、劉與習近平的鬥爭究竟如何？除了王丹的事件做佐證之外，最重要的是美國總統川普三天前公開向新聞記者表示，習近平是中國老大，並且講了三次，美國的國際情報工作被世界公認是最厲害的國家，若習近平真的像海外華人自媒體所敘述已倒台，或家人被南方軍區看管或一家大小已搭專專載金銀財寶逃到俄羅斯或家人逃到台灣等等，川普不可能不知道，除非川普故意不講或另有意圖不能講。

目前中國大陸的政局，各種傳言、謠言或遙遠的預言很多，不是局內人均是霧裡看花，只有等待中共內鬥白熱化、自曝行蹤，外人才能知道。