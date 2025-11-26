《社論》中國共產黨不要把台灣島推向獨立

日本第一位女首相高市早苗在國會答覆議員質詢時，聲稱「台灣有事等同日本存亡危機」等語，引起中國大陸政府歇斯底里似的反應，中國大陸駐大阪總領事薛劍公然揚言斬首日相高市早苗，中國立刻呼籲人民不要前往日本旅遊或留學，並在黃海軍演，斷航中日十二條航線，禁止日本水產進口，香港也中止與日本總領事館交流，引用聯合國憲章已被表決通過，「儘速刪除」的條款攻擊日本，甚至呼籲「正義國家」可以對日本採取軍事攻擊行動，不需聯合國通過等等，就是要日本首相把話吞回去。

這些行為讓西方文明國家深為訝異，在西方文明國家，一國元首在國會接受民意代表的質詢，縱使答覆用語涉及他國不利情形，依國際慣例，可召來駐在國外交人員，像大使之類表達抗議，未得到滿意回答，可召回駐該國大使，降低雙方關係等，這是正常外交處理形式，而中國大陸政府近期來的反制日本措施幾乎脫離國際慣例，出乎西方國家預料之外，中國大陸外交部長王毅放了一堆狠話之後，說了一句「日本踩了不讓踩的紅線」，所以有些專家就說，此事中國大陸政府的一連串反制措施，是「要日本感到痛為止」。

中國反制日本，從媒體上看來，日本似乎沒有要反制，持此種看法者不能說有誤判，但是並不準確，日本這個海島民族，凝聚其民族意識只有一個，就是武士道精神，二千多年來，日本天皇暨其國民的武士道精神，讓這個民族永遠昂首全球，中國再怎施展各種反制日本動作，日本這個民族不會把話吞回去，當人們知道日本武士身上有一長刀一短匕首，前者用來殺敵人·後者是無法完成任務時用來自盡以謝天皇，就可以知道日本人是會不會把話吞回去，迄今就媒體上透露，當中國不處理中國駐大阪總領事薛劍時，執政的日本自民黨已然下令全國全面抵制大阪總領事館任何活動，當中國大陸以安全理由呼籲中國人不要到日本旅遊時，日本治安單位警視廳即刻公佈近幾年來日本國內治安狀況比前幾年好，在公佈同時倒過來酸一下中國，聲稱許多罪犯是中國人；至於中國引用聯合國憲章第五十三條、七十七條、一○七條的「敵國條款」，日本更具體指出，一九五五年聯合國大會已決議通過「儘速刪除」此條款，因為已不合時宜，中國也是投票贊成國之一，因此，中國大陸政府引用此條款，不合時宜的法律拿出來攻擊別的國家，也是國際笑話一樁，另一件讓國際驚訝的事情，是中國大陸駐聯合國的中央電視台記者訪問聯合國秘書長辦公室發言人迪雅里克，問他台灣是否為中國一省時，後者回答「他不知聯合國二七五八決議案是有修改」，這一回答等同當場棒喝，因為美國駐聯合國代表們已在聯合國宣佈二七五八決議案並不涉及台灣，而世界西方文明國家最少有九個國家的國會皆已通過相同決議。

被中國大陸挑撥獨立的琉球群島的首府石垣市長中山義隆則與日本首相高市早苗立場相同，宣布台灣是一國國家，此話讓大陸政府不敢再說，琉球群島要獨立。

對中國大陸在黃海實彈軍演，日本防衛大臣小泉進次郎則公開前往琉球西南諸島視察防務及規刜佈建飛彈做為反應，至於中日中止十二條航線與以往的經濟制裁，日本不可能沒有感受，日本的經濟損失自己會衡量輕重，但是日本這個民族早就認定中國大陸政府是個風險性很高的國家，所有的經濟、政治的風險不可能沒有預先評估，中國的宣傳戰、認知戰如果堅持下去，自己不一定能有良好的下台階。

一名中國共產黨問題專家表示，此次中日糾紛，中國使盡吃奶之力，卻曝露其國際無知、蠻橫霸道的一面，讓國際成員更瞭解其在國際社會中的行事風格，對其外交並不一定有利。

中、日兩國因台灣安全問題，引起中國大陸反制日本，站在台灣人民的立場又如何？以敦親睦鄰的原則來衡量中國大陸與日本兩國，日本在三一一大地震時台灣民眾自動自發捐款六十八億餘元濟助日本災民不求回報，此舉此行，深為感動日本朝野，只是受到中國大陸的壓力，日本不敢對台灣表現太友善，而當中國大陸發生四川汶川大地震時，台灣人民損款七十二億餘元給中國大陸政府用來救助災民，但是中國大陸政府不但未回饋感恩，還恩將仇報，三步五時一不高興，就派軍艦、飛機以演習為名模擬圍攻台彎，在國際上無所不用其極封鎖台灣的外交空間，如今日本反饋要保護台灣安全，中國大陸卻採取一切反制日本措施，台灣人民內心做何感想，不言可喻。

中國大陸政府的執政黨不要把台灣島推向獨立，應以台灣人民的意向做為對台灣政策依據，才能收攬人心，達到和平統一的目的。