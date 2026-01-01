《社論》中國大陸圍台軍演，大內宣確有效益，其餘就有限了

西元二○二五年無論在漫漫之中，或匆匆裡，已然消逝，回顧一年來兩岸關係緊張多於緩和，就所有中外媒體訊息的概括分析，對台灣政府與人民似乎較為有利，而對中國大陸政府而言，似乎比較吃力。

中國大陸政府一直強調的大外宣政策－－「臺灣是中國不可分割的領土」，這一年來在世界各地面臨很多考驗，拜中國大陸近半世紀的大外宣，配合其政治外交、經濟實力等等，很少有異議之聲，縱然偶有「發聲」，中國大陸政府馬上運用其一切手段將此「異聲」立即撲滅，以至臺灣就像一個被遺棄的嬰兒，孤苦仃伶，而無些微的聲音被世界聽到。

惟適逢二○二五年的農曆乙巳年，此蛇對台灣應為金蛇，而對大國大陸政府而言似乎更像黑蛇，兩岸軍事上傾向中國大陸並沒有錯，但是世界各國的輿情似乎愈來愈傾向台灣，台灣的外交部長可以與中國大陸的外交部長公然在歐洲拼場，各自訪問友好國家，這在以前台灣絕對想不到，而如今卻可公然行之，更令人驚訝地是臺灣副總統可堂而皇之進入歐洲議會演講，告訴歐洲各國的國會議員，台灣是一個自由民主的國家，有實力也願意為世界做出貢獻，而台灣的高端半導體科技領先世界，更願意協助世界各國，共同合作努力，這兩件事足以證明西方歐洲先進國家已願意接受台灣進入世界這個大家庭，並且對於中國大陸政府所言對台灣擁有主權、台灣是中國不可分割的一部份等等主張顯然已經鬆動了。

西方各國政府講究法律，國際法亦然，當美國川普政府第一任期時提出聯合國二七五八號決議案未涉及台灣國際地位問題時，世界各國開始側目注意這個問題，接著連美國在內的美、加、英、法等九個國家的國會正式通過聯合國二七五八決議案未涉及台灣問題，正當中國大陸政府在世界各國到處撲滅這些火種時，日本新上的女首相高市早苗又提出，日本在二戰之後依據世界四十七個國家和日本簽署的終戰合約內容所述，日本是放棄台灣、澎湖，但是並未敘明將台澎歸還給誰，所以不便對台澎地位做說明，此種言論證明台灣國際地位未定，中國大陸政府卻引用未具法律效力的開羅宣言暨波茨坎公告等反駁，但是卻未被世界各國認同，所以愈來愈多的國家願意在可能面對中國大陸政府抗議聲中與台灣多所接觸。

中國大陸政府每逢外交上遭受到挫折時，只要與台灣有關，就文攻武嚇，打台灣出氣，就像一個魯莽大漢在街上被人打，無處可以發洩，就回家打小孩出氣一樣。

這次美國川普政府批准售台軍備高達美金一百一十一億元，再加上十億美元的國防軍援，兩者相加總數打破對台軍售的歷史紀錄，再加上最近日本女首相高市早苗的「台灣有事，就等同日本危機」更證明日本、台灣與美國幾乎形成了軍事聯盟，中國大陸政府幾乎氣得抓狂，使盡一切招數、內外宣，誣指日本軍國主義復活等等，但是日本卻無動於衷，在對美國、日本無可奈何的情況下，就又用老套，打台灣出氣，突然宣佈對台灣舉行軍事演習，分五個方向圍台軍演，並實彈射擊，將對美國、日本無法發洩的忿怒，發洩到台灣身上。

圍台軍演，是中國大陸政府恐嚇台灣的手段，而最近這一次更將演訓範圍跨近台灣島的廿四海浬的海域，這一點比以往圍台軍演更逼近本島一步，企圖以灰色地帶逼台灣，而台灣政府以往能忍就忍，只要監視中國大陸解放軍的機、艦動態即可，此種監測措施，實在令台灣人民難嚥下一口氣，解放軍的機艦已經侵門踏戶到家門口，而國軍只報告監視狀況，所以此次圍台軍演，台灣政府國防部一方面正式下令授權第一線官兵，一旦解放軍機艦進入台灣領海，可不待上級指令，直接反擊，一方面將台灣政府從我國軍機、軍艦上的火控雷達搜索設備拍攝到解放軍機、軍艦的影像對外公佈，證明台灣的機、艦有能力攔截對方，這二方面的措施是以前所沒有，更可證明台灣國防武力的實力，以安民心。

反觀中國大陸政府，紛紛利用AI偽造技術，製造一些假照片，然後在中央電視台頻道廣為宣傳已封鎖台灣基隆港、高雄港等國際港口，又說中國無人機已進入台北上空並把偽造的照片拿出來當證明，其實這種大內宣可以欺騙無知的大陸同胞，無法矇騙台灣同胞啦。所以台灣股票狂飆至二萬八千點以上，各地跨年晚會人山人海，熱鬧非凡。

中國大陸政府硬要日本女首相高市早苗把說出的「台灣有事，就是日本危機」的話吞回去，日本政府上下一致，完全不把中國大陸的威脅當作一回事，包括日本防相、外相等內閣重要大員共同認為不必把話收回來，這是日本政府的政策。

中國大陸政府的御用學者，經常說「火力之下才有正義」，所以此次圍台軍演就取名為「正義使命五○」，但是圍台軍演不到兩天，美、英、法、德、澳、紐、日等國紛紛表達關切台灣海峽局勢，尤其日本外相更表達嚴重關切，日相的舉動給中國大陸證實「台灣有事，確實是日本的危機」。

此次解放軍圍台軍演，把台灣沿海劃分為五個演訓海域，就是不敢把台灣東北方海域劃進去，獨獨東北露出缺口，因為日本冲繩群島的與那國島距離台灣僅一百公里左右，一旦把台灣東北海域劃入其演訓區，日本將強烈反彈，可能沒完沒了，中國大陸政府不一定承受得了，因為解放軍上次對台外海試射導彈時有導彈射進日本經濟海域，遭到日本強烈抗議，搞得中國大陸政府很難堪，這次學乖了，不敢去惹日本，雖然高市早苗的「台灣有事」還在吵，但是中國大陸政府應該自已稱稱看幾兩重，能否惹得起現在國際社會的日本，最後才在台灣東北海域露出一大塊缺口，也不怕在國際上被當笑話了。

中國大陸政府此次圍台軍演，對美、日應該沒有任何威脅效果可言，反而是表演給中國大陸同胞看的效果較大，當中共所有媒體配合中國大陸政府的大內宣之後，應該會激起小粉紅們的愛國情操，又是一陣愛國的熱潮，看得中國大陸政府的領導們也跟著高潮，當世界局勢愈來愈對中國大陸的統一愈不利時，以後這種自演自慰的事情可能愈來會愈多。