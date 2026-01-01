《社論》中國大陸圍台軍演，大內宣確有效益，其餘就有限了
西元二○二五年無論在漫漫之中，或匆匆裡，已然消逝，回顧一年來兩岸關係緊張多於緩和，就所有中外媒體訊息的概括分析，對台灣政府與人民似乎較為有利，而對中國大陸政府而言，似乎比較吃力。
中國大陸政府一直強調的大外宣政策－－「臺灣是中國不可分割的領土」，這一年來在世界各地面臨很多考驗，拜中國大陸近半世紀的大外宣，配合其政治外交、經濟實力等等，很少有異議之聲，縱然偶有「發聲」，中國大陸政府馬上運用其一切手段將此「異聲」立即撲滅，以至臺灣就像一個被遺棄的嬰兒，孤苦仃伶，而無些微的聲音被世界聽到。
惟適逢二○二五年的農曆乙巳年，此蛇對台灣應為金蛇，而對大國大陸政府而言似乎更像黑蛇，兩岸軍事上傾向中國大陸並沒有錯，但是世界各國的輿情似乎愈來愈傾向台灣，台灣的外交部長可以與中國大陸的外交部長公然在歐洲拼場，各自訪問友好國家，這在以前台灣絕對想不到，而如今卻可公然行之，更令人驚訝地是臺灣副總統可堂而皇之進入歐洲議會演講，告訴歐洲各國的國會議員，台灣是一個自由民主的國家，有實力也願意為世界做出貢獻，而台灣的高端半導體科技領先世界，更願意協助世界各國，共同合作努力，這兩件事足以證明西方歐洲先進國家已願意接受台灣進入世界這個大家庭，並且對於中國大陸政府所言對台灣擁有主權、台灣是中國不可分割的一部份等等主張顯然已經鬆動了。
西方各國政府講究法律，國際法亦然，當美國川普政府第一任期時提出聯合國二七五八號決議案未涉及台灣國際地位問題時，世界各國開始側目注意這個問題，接著連美國在內的美、加、英、法等九個國家的國會正式通過聯合國二七五八決議案未涉及台灣問題，正當中國大陸政府在世界各國到處撲滅這些火種時，日本新上的女首相高市早苗又提出，日本在二戰之後依據世界四十七個國家和日本簽署的終戰合約內容所述，日本是放棄台灣、澎湖，但是並未敘明將台澎歸還給誰，所以不便對台澎地位做說明，此種言論證明台灣國際地位未定，中國大陸政府卻引用未具法律效力的開羅宣言暨波茨坎公告等反駁，但是卻未被世界各國認同，所以愈來愈多的國家願意在可能面對中國大陸政府抗議聲中與台灣多所接觸。
中國大陸政府每逢外交上遭受到挫折時，只要與台灣有關，就文攻武嚇，打台灣出氣，就像一個魯莽大漢在街上被人打，無處可以發洩，就回家打小孩出氣一樣。
這次美國川普政府批准售台軍備高達美金一百一十一億元，再加上十億美元的國防軍援，兩者相加總數打破對台軍售的歷史紀錄，再加上最近日本女首相高市早苗的「台灣有事，就等同日本危機」更證明日本、台灣與美國幾乎形成了軍事聯盟，中國大陸政府幾乎氣得抓狂，使盡一切招數、內外宣，誣指日本軍國主義復活等等，但是日本卻無動於衷，在對美國、日本無可奈何的情況下，就又用老套，打台灣出氣，突然宣佈對台灣舉行軍事演習，分五個方向圍台軍演，並實彈射擊，將對美國、日本無法發洩的忿怒，發洩到台灣身上。
圍台軍演，是中國大陸政府恐嚇台灣的手段，而最近這一次更將演訓範圍跨近台灣島的廿四海浬的海域，這一點比以往圍台軍演更逼近本島一步，企圖以灰色地帶逼台灣，而台灣政府以往能忍就忍，只要監視中國大陸解放軍的機、艦動態即可，此種監測措施，實在令台灣人民難嚥下一口氣，解放軍的機艦已經侵門踏戶到家門口，而國軍只報告監視狀況，所以此次圍台軍演，台灣政府國防部一方面正式下令授權第一線官兵，一旦解放軍機艦進入台灣領海，可不待上級指令，直接反擊，一方面將台灣政府從我國軍機、軍艦上的火控雷達搜索設備拍攝到解放軍機、軍艦的影像對外公佈，證明台灣的機、艦有能力攔截對方，這二方面的措施是以前所沒有，更可證明台灣國防武力的實力，以安民心。
反觀中國大陸政府，紛紛利用AI偽造技術，製造一些假照片，然後在中央電視台頻道廣為宣傳已封鎖台灣基隆港、高雄港等國際港口，又說中國無人機已進入台北上空並把偽造的照片拿出來當證明，其實這種大內宣可以欺騙無知的大陸同胞，無法矇騙台灣同胞啦。所以台灣股票狂飆至二萬八千點以上，各地跨年晚會人山人海，熱鬧非凡。
中國大陸政府硬要日本女首相高市早苗把說出的「台灣有事，就是日本危機」的話吞回去，日本政府上下一致，完全不把中國大陸的威脅當作一回事，包括日本防相、外相等內閣重要大員共同認為不必把話收回來，這是日本政府的政策。
中國大陸政府的御用學者，經常說「火力之下才有正義」，所以此次圍台軍演就取名為「正義使命五○」，但是圍台軍演不到兩天，美、英、法、德、澳、紐、日等國紛紛表達關切台灣海峽局勢，尤其日本外相更表達嚴重關切，日相的舉動給中國大陸證實「台灣有事，確實是日本的危機」。
此次解放軍圍台軍演，把台灣沿海劃分為五個演訓海域，就是不敢把台灣東北方海域劃進去，獨獨東北露出缺口，因為日本冲繩群島的與那國島距離台灣僅一百公里左右，一旦把台灣東北海域劃入其演訓區，日本將強烈反彈，可能沒完沒了，中國大陸政府不一定承受得了，因為解放軍上次對台外海試射導彈時有導彈射進日本經濟海域，遭到日本強烈抗議，搞得中國大陸政府很難堪，這次學乖了，不敢去惹日本，雖然高市早苗的「台灣有事」還在吵，但是中國大陸政府應該自已稱稱看幾兩重，能否惹得起現在國際社會的日本，最後才在台灣東北海域露出一大塊缺口，也不怕在國際上被當笑話了。
中國大陸政府此次圍台軍演，對美、日應該沒有任何威脅效果可言，反而是表演給中國大陸同胞看的效果較大，當中共所有媒體配合中國大陸政府的大內宣之後，應該會激起小粉紅們的愛國情操，又是一陣愛國的熱潮，看得中國大陸政府的領導們也跟著高潮，當世界局勢愈來愈對中國大陸的統一愈不利時，以後這種自演自慰的事情可能愈來會愈多。
其他人也在看
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 178
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 38
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 733
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 297
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 107
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 12 小時前 ・ 18
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 218
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 188
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 10
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 25
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 270
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 282
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2