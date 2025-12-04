《社論》中國大陸政府反制日本是既有模式
中國大陸政府在國內推行民族主義以加強其對人民的統治，衍生其戰狼外交，以致於與國際社會格格不入，尤其是西方國家，此次日本首相高市早苗在國會接受質詢，說明「臺灣有事等同日本有事」的答覆，引起中國大陸政府漫天烽火的反制，中、日雙方的狀況發展迄今，若不隨中國大陸政府起舞，冷靜分析其種種反制措施，可歸為七種威嚇對方的模式，我國國安局官員表示，其實我們臺灣經常面對中國大陸政府這些模式的威脅，而日本則首次被考驗到，希望日本人向臺灣人學習，自然能處之泰然，因為中國大陸政府反制對方，就是這些模式。
中國大陸政府威嚇對方模式第一套就是「粗暴漫罵對方」令對方想像不到的用語也會出現，像此次「斬首」高市早苗，中國官媒、網站等指責高市早苗「噴糞」等等，絕對讓西方政治外交圈無法想像，就像平常中國大陸政府罵臺灣政府官員拜訪外國是「竄訪」，罵台獨「死無葬身之地」等一樣。
中國大陸政府威嚇對方第二套模式是軍事方面，此次反制日本，雖然大陸政府國防部說日本要付出代價，並在黃海中部舉行實彈演習，但實際狀況是在沿岸進行岸置火砲實彈發射而已，大陸官媒卻大幅度宣傳演習，讓人以為是大規模的軍事演習，真正是「聲音大，行動小」，就像對臺灣也是一樣，只要大陸政府不高興說要威嚇臺獨，就在東海或臺海附近舉行所謂軍演，也不過開幾艘軍艦打幾發艦炮，然後就在媒體上大肆宣染，以收宣傳的效益，雖然偶而也會打一、兩顆飛彈從超高之處越過台灣島上空，以示警告臺獨。
中國大陸政府威嚇對方第三套模式是在海上灰色地帶使用海警船艦進行騷擾，像此次在釣魚台的動作一樣，這就像中國大陸政府驅使海警船及漁船騷擾金門、馬祖一樣，此次反制日本也是令大陸漁船海警船在釣魚台附近海域轉，第四套模式是中國大陸政府經濟威嚇，其效益更是微乎其微，此次反制日本，中國大陸政府呼籲大陸同胞不要去日本旅遊或留學，日本經濟當然幾乎沒有感覺受影響，一方面大陸團均為低價團，大陸團消費對象又是中國人開的商店，錢並沒有被日本人賺到，至於留學日本之事，受害者還是中國大陸，因為其教育水平是比不上日本，其實日本只要撤離在中國大陸投資部份，中國就自己嚇壞了，所以大陸政府對日經濟制裁完全是擺姿勢而已。
中國大陸政府威嚇對方的第五套模式是「公然宣佈破獲間諜」，平常若對方有宣傳偵破中國大陸政府的間諜案件，大陸政府就會在近日內也宣佈查獲對方在大陸的間諜，並且抓對方在大陸的公民充數，大陸政府對臺灣經常如此，此次對日本是否故技重施值得密切注意。
中國大陸政府威嚇對方第六套模式是發佈大量網際網路假訊息，此次反制日本的一項假訊息是發佈「琉球地位未定論」，透過社群媒體釋出假的琉球人影片，自稱為琉球人社群帳號發文，其實琉球首府石垣市市長中山義隆已公然宣佈沒有琉球地位未定論的問題，更稱台灣是一個國家，完全否決大陸政府此項假訊息，讓大陸政府不敢再大肆宣染，而台灣連平常也經常受到中國大陸政府的網軍攻擊，駭客入侵也不在少數，不過臺灣政府最近幾年來也取採不少有效措施加以防範，而此次反制日本也是一樣製造假訊息一堆，例如說台灣前駐日代表謝長廷送百萬珠寶給高市早苗。
中國大陸政府威嚇對方第七套模式是利用對其有利的國際法律進行「法律戰」，縱使對其不利也會說成對其有利，而誣指對方，例如，此次反制日本，後者提出「舊金山合約是國際正式條約」，日本既已簽字，就必須承擔責任，即是該條約並未正式寫明日本放棄臺灣後，主權歸誰？所以高市早苗說日本無權說明台灣國際主權問題，也等同台灣國際地位未定論，中國大陸政府一看氣炸了，馬上硬拗說舊金山合約無效，要依開羅會議宣言及菠次坎公告，臺灣歸還中國，但是國際法律學者均知道，宣言、公告等同新聞稿，而國際正式條約，包括合約，就必須由簽字國的最高民意機構，即國會表決通過之後才能生效，舊金山合約有四十餘國簽字，是國際正式條約，開羅宣言與菠次坎公告兩者皆非，縱使有效，那麼兩者與會的國家政府官員是中華民國領導人等，又與中國大陸政府的中華人民共和國何干？如果舊金山合約像中國大陸政府所說無效而作廢，那?現在台灣島不是仍然是日本的領土嗎？因為臺灣島已在1895年甲午戰爭後割讓給大日本帝國了。
中國大陸政府一連串理性與非理性反制措施，日本反應又如何？近日高市早苗在參議院接受質詢時，引用中日聯合聲明，聲稱內容有臺灣是中國一省，日本理解並尊重，又說立場不變，因而有人認為日本屈服了，但是又有人指出，日本對此聯合聲明只是理解、尊重中國立場，但是並不是同意，日本有日本自己立場，然後又補上立場不變，可說是見人見智，就看怎麼解讀，或許就是所謂模糊空間吧
臺灣政府既人民近八十年來面對中國大陸政府統戰，包括認知戰、宣傳戰、訊息戰、內部分化戰、間諜戰、心理戰、軍事恫嚇等等，雖然在島內有中國大陸政府的協力者與其呼應，但是臺澎金馬人民在多元化的現代訊息環境之下，早已洞晰中國大陸政府的一貫使用的威嚇模式，不會隨其起舞，早期有許多台灣人無法承受中國大陸政府的各項恐嚇，移民到美、加、澳、紐，後來發現臺灣沒事，又紛紛搬回台灣。
許多海外的華人都認為中國大陸對台灣不停文攻武嚇，台灣局勢危急，但又懷疑台灣人為什麼不怕中國大陸政府攻打台灣，若瞭解中國大陸政府威嚇對方的模式，驚嚇的程度也就不會那麼高了。
