《社論》中國大陸政府反對台美關稅協定，理由安在

台美關稅談判，歷經驚濤駭浪的九個月折衝，終於完成了，我國取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅百分之十五不疊加，是對美貿易逆差國家中最低稅率；針對美國未來若課徵二三二條款半導體及衍生品關稅時，美方也承諾給我國最優惠待遇。當然我國在對美投資方面，允諾台灣半導體與科技企業增加對美至少二千五百億美元的直接投資，我國政府也將提供至少二千五百億美元的信用投資保證，雙方於一月十五日正式簽署此項關稅協定。

我國百分之十五的關稅與美國其他重要貿易伙伴相比，並列歐盟、日本、韓國，等同是最優惠的稅率，甚至超過韓國半導體的稅率，因而勿論美國最高法院近日對川普政府關稅政策做何種判決，至少我國政府在美國川普政府團隊心目中，其重要性不亞於任何國家，對於日後台灣、美國雙方貿易往來將是正面。

正當台灣慶幸台美關稅談判有個圓滿結局之際，對岸的中國大陸政府卻非理性嗆聲台美兩國其一、中國駐美大使館發言人劉鵬宇公開指責，美國蓄意推動對台灣談判，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背華盛頓只與台灣保持非官方關係承諾，並威脅美國停止推進並立即撤銷所謂台美協議，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，否則一切後將由美方承擔。

其二、中國外交部在一月十六日例行記者會時，發言人郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對其建交國與台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。

中國大陸政府自其建國以來，一直宣稱台灣是其領土，惟最近二、三年來，國際上翻閱眾多國際條約包括聯合國二七五八決議案，舊金山和約等，均無法證明台灣屬於中華人民共和國所有，而且該國從未統治過台灣一天，但是卻在國際上大肆宣染台灣為其領土，並脅迫各國屈服其宣傳政策，不過目前西方各文明國家均不予理會，頂多對中國的一中政策不置可否，反而要求台海和平，不可發生戰爭。其他一些落後國家因為拿其好處才會跟著搖旗吶喊。

中國大陸攻府的領導菁英應該自我檢討兩岸政經情勢，若以政治抹殺台灣一切，包括經貿，則對中國大陸並不一定有好處，試想一下，兩岸目前的經貿狀況，在高階科技產品，中國大陸多數依賴台灣，雖然中低階產品台灣多依賴中國大陸，但是兩岸評比貿易產品，當然中低階產品比不上高階產品，而台灣與美國的關稅貿易協定，高階產品是重中之重，而且是台灣賺美國的錢，如果中國大陸政府的領導菁英視台灣為中國領土，那麼台灣賺美國的錢，不是等同中國賺美國的錢嗎？為何還大肆叫囂要撤銷台渼關稅貿易協定，豈不互相矛盾。

省視中國大陸政府提出的種種叫囂的理由，均是陳腔濫調，漫罵到最後一句話「否則一切後果將由美方承擔」，這種話不知講了幾百遍，只要美國售台軍售一次，或重要人物來訪台灣一次，中國大陸政府漫罵一次就補上一句「否則後果將由美方承擔」。

目前中國大陸政府圍堵孤立台灣的措施，實在需要理性檢討，台灣人的感覺是中國大陸政府好像把台灣人都當作台獨，甚至威脅利誘一些落後國家拒絕持中華民國護照的台灣人入境，像古巴、中亞某小國等，種種孤立台灣人的做法，無法收攬台灣民心，反而把台灣愈推愈遠。