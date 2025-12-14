《社論》中國大陸政府一中政策將由量變而質變（二）

台灣問題在國際政壇上愈來愈熱，中國大陸政府再也無法忍受，其外交部長王毅，利用德國外長訪問中國大陸期間記者會，提出台灣已「被七重鎖定」，聲稱臺稱自古以來就是中國領土，向世界發聲，企圖撥回到其大外宣的框框內。

一名中共問題專家指出，王毅所指的台灣被「七重鎖定」，幾乎就是中國大陸典型大外宣模式，把對其不利的事實宣傳成對其有利，完全不利的就予否認，說無效，或移花接木，就像摘取抗日戰爭勝利成果一樣，把國民黨領導的中國抗日戰爭勝利說成是他的。

廣告 廣告

該名中共問題專家說，王毅一問始就說「台灣自古以來就是中國領土」，那麼請問，越南、朝鮮半島、西藏、新疆、蒙古是不是？

王毅舉「開羅宣言」、「波茨坦公告」，其實該兩宣言、公告，類似商場上的「意向書」，非正式合約，何況這些會議是中華民國領導人蔣介石參與，與中華人民共和國沒有任何關係。

王毅說，一九四五年台北舉行中國戰區台灣省受降儀式，並簽台北和約該；該專家反駁，台北和約是蔣介石指定的代表接受日本投降，與台灣領土地位無關，縱使對台灣行使主權，也是中華民國，與中華人民共和國何干？

王毅又說．中華人民共和國一九四九年成立取代中華民國成為代表中國的唯一合法政府該專家說，這是王毅自說自話，中華民國還存在台灣，王毅怎能自說自話代表中華民國，他是中華人民共和國外交部長，不是中華民國外交部部長，他所說的話可不可信，不言可喻。

更離譜是聯合國二七五八決議文，跟台灣一點關係也沒有，此處不再贅述。

而一九七二年中日聯合聲明，對於中國大陸政府在聲明中對台灣的領土主權問題，日本政府表示理解與尊重，但是並沒有「承認」字眼，而王毅更移花接木說日本承諾堅持遵循波茨坎公告第八條的立場，王毅又指出，一九七八年「中日和平友好條約」確認「中日聯合聲明」所表明的各項原則應予嚴格遵專，就回到前面的「中日聯合聲明」中了。

王毅說，從政治上、法理上證明台灣是中國領土是鐵的事實，該名對中國大陸政府有研究的專家所敘，王毅完全以中國大陸政府大外宣的模式對外發言。

武漢肺炎之後，世界更形紛亂，惟在台灣問題暨台灣海峽問題更為明顯突出，世界各國目光愈注視到台灣似乎與國際愈來愈利益相關了，不僅台灣生產世界頂尖先進的半導體、台灣海峽關乎世界三分之一以上航運貿易、亞洲第一島鏈更與世界安全息息相關等等，台灣重要性在國際上也被看到了。

法國國會在最近通過「七年軍事計劃案」將台海安全列入其中，法國、德國、澳洲等外交部長將台灣海峽安全列入世界自由航的要素之一，連越南外交部也把台灣海峽列入自由航運區，其他很多西方國家均公認台灣海峽是自由航運的航道，不僅今年有八個國家十二航次軍艦過過台灣海峽，更多國家公認台灣海峽必須為世界自由航道等等，這些聲明或行為，違背中國大陸政府的台灣及台海的中國大陸領土暨內海的政策。

台灣及台灣海峽問題在更國際化之後，中國大陸政府幾十年來的封鎖台灣外交及國際地位的一中政策，更由量變而產生質變，即大家喊「一中政策」，就是在中國大陸的一中政策，大家漸漸把台灣、台海剝離一中的範疇，因為這樣對國際社會大家比較有利。

幾十年來已習慣被中國大陸政府壓著打而很少吭聲的台灣政府，在王毅發表「七重鎖定」台灣後，僅由外交部發言人軟弱辯解「鎖七百次、七千次也沒有用等語」，實在令一些大陸問題專家扼腕，國際局勢現在對臺灣如此有利，還不乘勝追擊，台灣政府這些外交相關官員不是尸位素餐嗎？