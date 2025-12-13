《社論》中國大陸政府一中政策將由量變而質變（一）

日本女首相高市早苗一句「台灣有事」引起中國大陸歇斯底里的反應，迄今未息，然而中國大陸的種種反制日本的措施，在國際上可能造成中國大陸政府最不願看到的狀況，就是台灣暨台灣海峽問題，國際化程度愈來愈高，離中國大陸政府定調的「中國國內問題」會愈來愈遠。

世界第一強權的美國，在川普執政後，首先推出聯合國二七五八決議案與台灣無關，打破中國大陸政府八十年來的大外宣局面，讓世界首次看到台灣國際地位與中國大陸政府的宣傳內容完全不同的真相，這無疑讓世界各國政要如夢初醒，原來中國大陸政府的宣傳並不一定是真的，川普首揭聯合國二七五八決議案，完全未提台灣地位，也未敘明中國大陸政府可以代表台灣或台灣二千三百萬人，讓川普瞭解真相者是一位來自中國大陸的美籍海軍官校的教授余茂春，從此世界各國逐漸對中國大陸政府的宣傳感到存疑。

以前中國大陸與任何國家建交，均會要求對方要公開宣佈，承認「台灣是中國大陸政府不可分割的領土」，建交國也不明究裡，俟建交後，中國大陸政府就要求對方官員不得與台灣官員接觸，有些國家為了重大事情，不得不與台灣官員接觸，只能偷偷摸摸與台灣官員在旅館、酒店約會，當然有高度外交手腕者，對於中國大陸政府的無理建交要求，會表明「理解」、「尊重」，不會寫死了「承認」，像美國或日本即採取此手法，埋下日後的彈性空間。

川普揭開聯合國二七五八號決議文後，迄今西方文明世界國家最少有九個國家的國會通過聯合國二七五八號決議文與台灣國際地位無關，中國大陸政府不停耗費人力、金錢等等擬阻止此舉產生骨牌效應，在各國行政部門或許有效，但是對代表人民的民意機關則無效，而民意機關對行政部門的約束並不一定有絕對效力，但是此項訊息已進入各西方國家的民意。

川普的此舉在全球產生一定的效應，或許是天意，二個月前，日本產生第一位女首相，在國會接受質詢時，回答「台灣有事就是日本危機」，此話等同「台灣有事，日本有事」日本就要出兵處理危機了。

中國大陸政府聞訊，暴跳如雷，不但言詞謾罵、經濟反制、軍事示威，指責干涉其內政等等，完全與一般西方國家外交規則不同，其目的就是要日相高市早苗把話收回去，但是中國大陸政府不但無法達到目的，還被高市早苗反反制，提出一九五一的舊金山合約，說明日本無權說明台灣國際地位，因為在該約簽署時有四十九個國家對第二次世界大戰做一總結，該條約內容，日本聲明放棄台灣，表面上是自我辯解，但是內藏伏筆，依該約，日本放棄台灣主權，而並未敘明歸還給誰，結果從現有的有效國際條約分析，台灣變成國際地位未定論，又有國際派學者指稱若舊金山合約像中國大陸政府所說無效，那麼有關台灣國際地位問題，就必須追究到大清帝國與日本帝國雙方簽訂的馬關條約，那不就是回到日本的懷裡了？

台灣國際地位問題繼美國總統川普之後，又在日本首相高市早苗有意無意之間推向另一階段，國際上紛紛關注台灣國際地位問題包括台灣海峽自由通航問題，而中國大陸政府愈反制打壓日本，卻更呈現台海與台灣的知名度、複雜性，與重要性，中國大陸政府愈看愈心急，趕緊到處滅火，以日本軍國主義復辟等等言詞指責日本，欲以對付台灣的手法，在外交上孤立日本，但此舉很難成功，日本不像台灣，不會被壓著打也不敢吭聲，結果可能中國大陸政府會自己吃悶虧，中國大陸政府也知道可能的後果，但是上級領導說要對日本全面開打，中下階層也不敢反抗，否則就會等著掉烏紗帽，那怎麼辦？就趕快一面打日本，一面拜託中國大陸的日本商社不要將資金撤出，因為現在的中國大陸經濟已經很慘，如果日商再撤走，將雪上加霜，但是日本商人對於賺錢與國家尊嚴之間自有衡量。

美國川普總統、日本首相高市早苗，二位世界第一、二強國領導人相繼提及台灣國際地位問題，把問題提升到以前從未有的狀況，縱使台灣政府也想像不到，就在莫名其妙之中，世界舞台的燈光突然「聚焦在我的身上」。