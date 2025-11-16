《社論》中國巨量投資太空科技 我衛星產業仍有進步空間
媒體報導，十一月十四日下午，中國神舟二十號三名太空人，乘坐神舟二十一號飛船返回地球。神舟二十號太空人在軌停留二百零四天，已經創下中國太空人在軌停留最久紀錄，還完成四次出艙活動及多次貨物進出艙，但舷窗玻璃遭到碎片擊中以致出現裂紋，為確保太空人生命安全及任務成功，最後決定首次通過「換乘」飛船方式返回地球。
隨著中國在太空技術領域的迅速發展，中國宣布，制定二○三○年前實現中國人登陸月球，隨著二○三○年時間逼近，全球太空競賽再次聚焦月球，美國也公布「阿提密斯」（Artemis）計畫，將於二○二七年中實現載人登月，中美登月大戰一觸即發，世界各國高度關注中美兩國登月進度！
回頭過來看看台灣，台灣不必跟中國惡性競爭，但需要做好長期規劃、走出自己的路。媒體報導，台灣自製福衛八號即將升空，衛星觀測解析度大幅提高，從外太空能夠清晰辨識車輛，以前福衛五號只能看到高速公路往來車輛，福衛八號則是能夠辨識車輛型態，有助於提高災難救災、農業監控及國安能力。
據了解，福衛八號首顆衛星地面解析度達到一公尺，主要由八顆衛星構成體系，八顆衛星全部升空之後，再訪能力一天拍攝三次。就衛星影像來說，最重要的就是可以快速更新影像。就以俄烏戰爭來說，衛星影像可以監控軍事部署、部隊行進狀態，未來福衛八號可望扮演類似角色。
總之，台灣衛星工業已有長足進步，但未來還有很大進步空間，畢竟全球發展太空科技各國競爭相當激烈，建議政府協助組成衛星產業鏈，打入國際商用衛星市場，以便獲得兆元太空商機。其次，研發軍用衛星，將民用衛星技術轉為軍事科技，這些有賴政府提出具體規劃，扶植壯大我國的太空產業。
當然，技術升級與人才培育，兩者更是關鍵中的關鍵。值得一提的是，自主研發、提高衛星自製率很重要，福衛八號第一顆衛星「齊柏林衛星」，關鍵元件自製研發比率高達百分之八十四，希望未來衛星自製率提升至百分之百，將台灣製造（MadeinTaiwan）送上太空，讓全世界看到台灣、看到台灣的太空產業實力。
