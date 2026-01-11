《社論》「中小學生免費營養午餐」是現代文明國家責任

「中小學生免費營養午餐」不是政治人物的表演秀，而是文明國家必須照顧下一代國民應有的責任，沒有做到雖未違法，但是絕對不是文明國家的政治人物。

「中小學生免費營養午餐」由於學制關係，屬於各市縣政府權責範圍，以致於各市縣呈現出不同的狀況，有些市縣高中以下學生均享免費營養午餐，有些則國中以下學生可享用，有些則公私立國中以下學生可享用，對象不同，而各市縣實際實施「中小學生免費營養午餐」的日期也不同：南投縣自民國九十八年起就實施，包括縣立高中、國中、國小及附設幼稚園生，除了私立學校外，範圍最廣泛；彰化縣自民國九十八年起實施，涵蓋公私立國中小；花蓮縣也在民國九十九年實施，限公立國中小；宜蘭縣在民國一○八年實施，範圍包括縣立高中、國中小；桃園市則在民國一一二年實施，包括公私立國中小，澎湖縣則在民國一○七年實施，涵蓋公立國中小；金門縣早在民國八十六年已實施，限公立國中小；新竹縣也在九十一年實施，包括公私立國中小。

各縣市是否實施「中小學生免費營養午餐」端視許多條件，最少包括財政狀況、中小學生數、首長的決心等三大方面，依據各市反應，根本之處在於財政問題，尤其是中央與地方財政劃分法還在爭執不下的情況下，財政成為各縣市是否實施的主要考量，台北市在全國各縣市財稅收入量比較之下，應為財稅資源最豐沛的城市，而在全國九市縣已實施「中小學生免費營養午餐」的情況下，台北市長蔣萬安才宣布自民國一一五年九月起實施國中小學生免費營養午餐，看一看已實施的九市縣，多數是窮鄉僻壤的縣市，他們的市縣長以慈悲之心「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，將財政挪移來給國中小學生一頓免費營養午餐；而首善之區的台北市長蔣萬安不知是後知後覺，還是不知民間疾苦，直到民國一一五年一月六日才突然覺醒，實在對不起全市中小學生的家長，有些媒體更反其道吹捧「蔣市長登高一呼，其他縣市共同響應」，有良心者應該說，台北市的中小學生在營養午餐方面，由於蔣市長的覺醒總算能與其他偏僻國中小學生共享免費營養午餐了。

「中小學生免費營養午餐」在國家財政許可之下，應法制化，規定地方政府每年應依國中小學生人數，訂定財務預算，不足處由中央補助，確定財務來源無虞，才能持之有恆。

以前中小學生營養午餐曾經發生弊端，某市竟然有廿三位國小校長因侵占學生營養午餐的費用被集體起訴，而自今年八月起，估計會增加有十六個以上的市縣國中小學校會舉辦「中小學生免費營養午餐」，以前發生的弊端難免會發生，只有嚴加督導才能避免。

中小學生的營養午餐，到底是由公家中央廚房統一製作，還是委託外商製作，各市縣條件不一，很難概括論定，惟各中小學生營養午餐的學校有關官員校長或教職員必須有一顆良心，把每位學生當作是自己的孩子，如此來辦理中小學生的營養午餐就不會發生問題了。