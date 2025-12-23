〈社論〉乘AI巨浪而行 但風險在前

台灣科技產業乘ＡＩ巨浪而行，但要正視能源短缺、產業失衡與地緣風險三大灰犀牛。圖為台積電在亞利桑那州持續擴大投資。（中央社）

回顧過去一年，隨著人工智慧（ＡＩ）的火熱，不僅帶動了台灣電子業的繁榮，更將台灣推向「ＡＩ軍火庫」的戰略高地。在「矽盾」庇蔭下，政府似乎只要不犯大錯，便能坐享科技紅利。但若剝開繁榮的表象，深入檢視產業結構與地緣風險，便會發現隨之而來的巨大副作用與結構性危機，似乎仍缺乏具體且具備遠見的戰略部署。

台灣目前的科技榮景，很大程度是建立在過去三十年民間企業深耕製造與供應鏈管理的基礎上，而非單一政府短期政策的直接產物。但目前政策仍多停留在「硬體製造思維」的舒適圈內。也就是說，我們依然在做「代工」的老生意，只是產品從筆電換成最高階的ＡＩ伺服器。真正的ＡＩ核心價值在於演算法、軟體應用以及模型訓練，這恰恰是台灣最薄弱的環節。這一年來，政府很少針對本土軟體生態系、ＡＩ主權模型或資料治理提出具備國際競爭力的法規架構與獎勵機制。如果台灣甘於只做ＡＩ時代的礦工與賣鏟人，不試圖掌握金礦定價權，那麼當硬體產能過剩的週期來臨時，這座ＡＩ島嶼恐將面臨潮水退去的窘境。

更為迫切且致命的挑戰，在於能源政策與科技發展目標的嚴重脫鉤。ＡＩ算力即國力，但算力的背後是龐大的電力消耗。過去一年，科技業界對於供電穩定的焦慮感達到了頂峰，Google、微軟等國際大廠在台設立資料中心的首要考量，已從地緣政治轉向了綠電供應與電力韌性。政府雖然口頭保證供電無虞，試圖在非核家園與ＡＩ用電之間尋求平衡，但現實數據是殘酷的。隨著核電廠機組陸續除役，再生能源建置進度不如預期，加上燃氣發電不僅有碳排問題更受制於天然氣接收站的興建進度，這種左支右絀的能源配比，根本無法支撐ＡＩ產業指數級成長的電力需求。如果政府無法創造一個能源充沛且價格合理的未來，所有的ＡＩ願景終將成為空中樓閣，甚至可能迫使ＡＩ先進運算產業外移，這絕非危言聳聽。

除了內部的能源隱憂，外部的地緣政治更是懸在台灣頭上的達摩克利斯之劍。政府的外交與經貿戰略高度倚賴以美國為主的「非紅供應鏈」，但隨著川普主義的再次抬頭，意味「台灣製造」可能不再被美國重視，而被視為搶走美國工作的威脅。過去一年，美國不斷施壓台積電將更先進的製程移往亞利桑那，政府對此似乎缺乏Ｂ計畫，仍舊將雞蛋全數放在「民主同盟供應鏈」籃子裡，政府單純價值的單邊外交思維，在赤裸裸的國家利益算計面前，恐怕顯得蒼白無力。

科技產業的一枝獨秀，也在加劇台灣社會的荷蘭病症狀。這一年來，半導體與ＡＩ相關產業的薪資結構與房地產購買力，與傳統產業、服務業形成了兩個平行的世界。當全台的電力、水力、土地與人才都優先供給科技業時，中小企業與傳統產業的生存空間便遭到無情壓縮。一個健康的經濟體不應只有台積電及其供應鏈，如果政策不能引導ＡＩ技術外溢至傳統產業協助轉型，那麼科技越發達，社會的相對剝奪感只會越強烈。

我們正處於一個歷史的轉折點，ＡＩ既是機遇也是風險的放大器。這一年的發展證明了台灣有能力站在浪尖，但也暴露了我們底盤的不穩。政府必須意識到，依靠前人種下的樹蔭乘涼日子已經結束了，唯有正視能源短缺、產業失衡與地緣風險這三大灰犀牛，提出務實且具備執行力的解方，台灣才能真正將ＡＩ的科技紅利轉化為國家長治久安的動力，而不是曇花一現的數位煙火。