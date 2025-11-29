〈社論〉二０二八願景 藍白合的機遇與風險

國民黨主席鄭麗文（右）與台灣民眾黨主席黃國昌（左）11月19日在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行會談後兩人共同回應媒體提問。（中央社）

自二０二四年大選經驗看來，非綠陣營的整合已成台灣政局的戰略必須。若國民黨與民眾黨要實現「下架民進黨」，合作必須建立在更穩固的信任與長期規劃上。重點不在一時妥協，而是打造能分工、共享成果並抵禦風險的長久機制。

從兩黨視角分析藍白合作的機遇與風險，提出以「增信」為核心的合作路徑有四：

一、國民黨視角：補強結構與觸及新世代的機遇。國民黨具備地方組織、治理經驗與穩定支持，但在都會與年輕族群仍有明顯弱勢。民眾黨在年輕、高知識族群具吸引力，透過合作，國民黨能突破同溫層，擴大社會面向，而非依賴傳統動員。二０二六地方選舉中，若藍白避免重複提名、減少票源內耗，將可最大化非綠席次，進一步替二０二八累積政治能量。

二、民眾黨視角：補足基層能量與拓展執政腹地。民眾黨優勢在於形象新、決策快，但弱點是基層薄弱、行政經驗不足。與國民黨合作，是補足其結構性不足的最大機會。國民黨在全國的組織動員力，尤其中南部地方派系，是民眾黨難以自行建立的資源。借重國民黨組織，民眾黨可在二０二六取得更多地方席次。日前兩黨主席鄭麗文與黃國昌提出智庫對接，也象徵政策資源正走向共享，對民眾黨的發展更為有利；若兩黨能在地方政府合作，例如共同推薦副市長或局處首長，將使民眾黨菁英提前累積行政經驗。同時，成功合作也可鞏固民眾黨在國會的「關鍵少數」角色，提升政策議價權。

三、合作風險：信任赤字與競合邊界。藍白合作最大風險並非目標不同，而是互信不足與競合界線不明。二０二四的經驗證明，一旦信任崩塌，合作會瞬間瓦解。二０二六在議員與縣市長層級勢必出現競爭，若缺乏公開、公平的協調機制，將重演內耗與互相指控，導致票源分裂。

此外，國民黨的兩岸論述與民眾黨的「台灣主體性」立場差異，在選戰中容易被放大。若兩黨無法建立共同對外論述，將被執政黨見縫插針。領導人風格差異與黨內派系反彈亦是風險來源。任何一方若被認為背棄盟友，都可能造成合作的致命裂痕。

四、增信策略：邁向二０二六與二０二八的兩步走。要彌補信任赤字，藍白合作必須制度化，而非停留在口號。從兩步驟進一步思考：第一：二０二六地方選舉—協調機制與政策實驗。除建立常態化溝通平台、透明化提名協調與讓位機制外，應建立「政策實驗區」，亦即在合作執政的縣市推出一至二項共同政策，如地方創生、交通改善，讓選民看到實質成果，增強合作信任。

第二：二０二八大選—制度化聯盟與共同執政藍圖。包括制定共同施政綱領作為未來聯合政府的藍圖；建立共推總統候選人機制，無論最終人選為何，另一黨都須以全黨全力支持，並依施政綱領共同承擔政府負責。同時，提出長期合作承諾，亦即兩黨合作不應僅為一場選舉，而要在國會持續協作，推動重大改革，使藍白成為長期穩定的政治聯盟。

藍白合作基礎不在個人情誼，在於對台灣治理困境的共同焦慮與改革使命感。國民黨分享基層力量，民眾黨提供政策創新與年輕動能，互補長短。從二０二六制度化地建立互信，方能在二０二八以團結姿態整合非綠力量，實現政黨輪替。