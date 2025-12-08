《社論》亞洲實力指數淪後段班 台灣警訊？

競爭力是維繫台灣經貿發展的一大動能，惟目前多項有關二○二六年台灣競爭力的預測，雖多數樂觀，但對成長幅度卻認有放緩趨勢。若按全球整體經貿變化，尤其在美國關稅措施下造成的巨變或可理解，但台灣高端、傳統兩大產業未來走向日益分歧，仍將是以出口為主的台灣一大警訊。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）顯示，美國在亞洲仍最具影響力，但在川普關稅政策影響下，整體的實力出現下滑，而第二的中國持續拉近距離，反觀台灣這次排名在第十四名，只贏了被視為「落後國家」的菲律賓、巴基斯坦、北韓、汶萊、柬埔寨、孟加拉等。

此次排名令人相當詫異，台灣於過去的亞洲四小龍，迄今竟落後到排名第十四，除了靠台積電這個護國神山撐場面，莫非排名真的已落居南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南之後？

「亞洲實力指數」雖是項預測值，但台灣切勿輕忽其代表的意義，目前美國在亞洲仍最具影響力，但中國正持續拉近兩邊差距的同時，正意味著未來美中政經上的競爭將日益白熱化，對地緣政治的影響力將更形加劇。另外，今年印度首次被認定為「主要強國」，其排名躍升至亞洲的第三，其後依序為日本、俄羅斯、澳洲、南韓、新加坡、印尼及馬來西亞。報告提醒，未來亞洲區域權力變動將更加仰賴經濟增速、軍事科技發展，以及各國在安全與外交合作上的長期投入。

「亞洲實力指數」是以經濟能力、軍事能力、資源、國防網絡、外交與文化影響力等八大實力為指標，針對二十七個被納入評比的國家進行分析與排名。報告提到，第十四名的台灣表現最為強勢的領域為「經濟能力」，最弱的則是「外交影響力」，而東南亞中等強權正崛起，並拒絕在美中競爭上選邊站，也讓亞洲朝向更多元化的格局發展。

儘管該智庫報告分析，美國因川普政策在亞洲地區的影響力正減弱，今年美國實力指數減少一．二分，下滑幅度第一。惟美國在「防禦網絡」上得了八一．四，較中國的一八．九擁有極顯著的優勢，另在「文化影響力」與「軍事力量」上也壓過中國。

二○二六的台灣經貿實力，仍將是整體競爭力的一大主軸，關鍵優勢在於AI和半導體的核心動力，同時政府也提高二○二六年科技預算，以強化競爭力。但別忘了，台灣未來仍有諸多挑戰要面對，包括全球貿易放緩、地緣政治緊張、新台幣匯率波動及全球不確定性等主要風險。

提升台灣未來競爭力，除應強化相關產業升級轉型、國際經貿合作、人才培育與引進等三方面著手外，並仍需解決水、電、地、工、人才等「五缺」問題。若台灣的實力被低估，政府就應力挽落後的排名，化警訊為動力，再創新局。