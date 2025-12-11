〈社論〉他山之石 日本首相如何應變青森地震

日本東北部青森縣地區8日深夜發生大地震，首相官邸立即成立對策室，啟動重大災害緊急應變機制。（路透，圖片來源共同社）

八日深夜日本東北青森外海發生規模七點五大地震，造成五十一位民眾受傷，以及一棟民宅失火。日本首相面對接任後第一次大型災害，究竟如何帶領緊急應變？

根據媒體報導，地震發生一分鐘後，首相官邸立即成立對策室，即類似我們的災害應變中心。兩分鐘後，首相立即發布三點指示，提供準確資訊、充分掌握災情並即展開救援。地震後半小時左右，約當十一時五十分，首相高市早苗召開記者會，會中宣示以「生命安全」與搶救為優先，並與地方政府展開密切合作。

高市在記者會公開說明內閣府已明確掌握災情，並立即啟動緊急應變機制。同時表示已「命令」政府官員，提供海嘯與避難相關資訊，並落實防護措施。雖然高市首相的記者會僅短短約兩分鐘左右，但已將政府該扮演的角色與責任，以及民眾應注意事項作完整與清楚說明。

記者會後，高市神色慌張的快速移動，前往官邸對策室，徹夜坐陣應變中心（對策室）；一直到隔日凌晨二點半才離開。整個過程充分傳達出國家領導者對危機應變總動員的重視，以及願意承擔所有責任的決心。

他山之石，高市首相面對重大災害的應變模式與態度，這可以從以下三點論述：

第一，最短時間公開關鍵訊息。日本政治與行政最高領導者，在最短時間召開記者會，表達對這場大地震應變與立即傳遞防救災訊息的重視。她的發言，不只說給所有政府官員聽，也讓民眾了解最高領導者急切的關心，以及傳達用心維護民眾生命安全的態度。

第二， 立即動員相關資源。高市清楚說明，她已「命令」所有政府官員，必須提供民眾氣象等災害相關的明確資訊，並確認安全避難場所與路線。這意思是說，相關官員必須立即動員投入災害防救工作。

換言之，如果官員沒有提供關鍵資訊與協助防救災，必須負完全責任。從日本媒體報導，確實也看到警察、消防、自衛隊等，都立即在災區投入資訊傳遞與災情蒐集的畫面。

第三，中央與地方合作無間。面對大型災難，中央與地方本就應充分合作。體制上，日本從內閣府到地方政府都道府縣，以及市（相當於台灣的鄉鎮市區公所）多有危機管理機關或單位的設置。地方政府首長多有內閣府的歷練，所以對於首相傳達的「命令」或訊息，多可以意會並立即採取行動，完成防救災任務。

從重大災害危機管理的角度來看，這次高市早苗面對青森大地震，從媒體報導中，展現出快速有效的行動模式，足為各國領導者上了寶貴一課。然而，更重要的是，日本首相緊急應變作為的背後，和日本災害防救體制密切相關。

具體而言，日本有專責的「防災擔當大臣」，層級相當於台灣的政委或部長；帶領約二百五十人的危機管理幕僚，直接向首相負責。

台灣的災害防救法，已融入日本「災害對策基本法」的重點；但運作方式與成效似乎存在差異。主要原因，除了「制度」設計有差異之外，其內涵不只是法律規定，更重要的是非正式規範如政治與社會文化等層面，亦即台灣與日本之間，對於政治人物與官僚人員因應重大災害時，應該擔任的責任與能力要求，仍存在差異。