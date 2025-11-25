《社論》「代領普發一萬元」騙走的是防詐意識

日前臺中市一名年逾六十歲的男子，因沉迷網路戀情，誤信女網友能「代領普發一萬元」，甚至將自己提款卡與密碼寄出，最終淪為詐騙集團人頭戶。車手取得卡片後，立即在新竹提領其他受害者遭騙的九萬元贓款，警方循線逮捕跨海來臺的馬來西亞籍車手，並持續擴大追查詐團源頭。

此一詐騙案件看似離奇，卻反映詐騙集團猖獗且手法日新月異的現況。更令人憂心的是，詐欺手法已深度結合「情感操控」與「政策名目」，讓不少社會大眾在毫無戒心的情況下，成為詐團的工具而不自知。

這起案件暴露幾項值得政府重視的問題：一、詐騙集團善於利用政策資訊混淆視聽，像此次假借「普發一萬元」之名，就是一項警訊。未來任何政策補助推出前，政府應主動建立更明確的辨識機制，例如官方專屬通知格式、專線查核方式，避免民眾接收模糊或片段消息而受騙。

二、跨國車手來臺犯罪已非個案，意味詐團運作具備高度專業化、分工化及國際化，建議政府應強化國境聯防、提升資料庫比對機制，並與東協、新南向國家建立更緊密警政合作，針對跨國車手、金流路徑、虛擬帳戶等面向同步打擊，否則只抓到車手，而無法斬斷上游重要核心，永遠無法從源頭遏止詐騙。

三、「人頭帳戶」問題層出不窮，已有許多年長者或較為單純的民眾，因一念之差而成為詐團犯罪鏈的一環，呼籲政府除凍結可疑帳戶與強化查核機制外，更應推動長者與弱勢族群的「防詐識讀教育」。

本案凸顯，學校教育固然重要，但社區、里辦公處與鄉鎮市區公所的角色更為關鍵，應建置固定、防詐入門課程，讓真正需要的民眾聽得懂、學得到，同時可確實應用。

當然，政府的努力再多，也無法完全取代民眾自身的警覺心。這起案件提醒所有人：任何要你提供金融帳戶、提款卡、密碼及驗證碼的行為，百分之百都是詐騙。無論對方是自稱是政府官員、銀行辦事人員、好友、甚至網戀對象，都不能輕信。

提醒民眾應牢記幾項防詐原則：一、政策補助不會需要代領，也不會要求寄送存摺或提款卡；二、單純的愛情「不會急著談錢」，談錢的就不是愛情，而是詐騙；三、帳戶借人即成「共犯」，即使民眾只是被騙，也可能因此成為人頭帳戶而吃上刑責；四、接觸到可疑訊息時，一定要先打「一六五」求證，永遠不要在情緒與誘惑下倉促做決定。

詐騙集團為了騙取民眾金錢無所不用其極，手法更是日新月異，政府必須以更全面的政策與跨國合作強化打擊，民眾則需提高警覺與識別詐騙伎倆的能力，唯有雙管齊下，才可能降低類似案件發生的風險，進而守住民眾的財產安。儘管詐騙不會憑空消失，但提高全民的警覺與意識，卻能讓詐團失去可乘之機。