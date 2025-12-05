社論／以國本為賭本 賴清德鋌而走險

賴清德總統發起對美外交攻勢，投書《華盛頓郵報》，除了重申2030年國防預算增加到GDP占比5％，更加碼1.25兆元特別預算；在接受《紐約時報》視訊專訪也宣示，樂意協助美國在未來2到3年可以製造全球40％到50％的半導體晶片，所傳達的政治訊號經常模糊、矛盾，充滿政治算計，似乎讓民進黨及個人政治利益凌駕國家利益。

犧牲台灣 服膺美國

川普2.0台美關係陷入低潮，「棄台論」此起彼落，川普關稅戰對台灣經貿、投資壓力升高；中共積極推進統一，民進黨拒絕放棄新兩國論，兩岸關係急劇惡化，賴清德選擇以「美國牌」扭轉頹勢，但錯誤的時機與策略，不但未能精確表達台灣的立場與訴求，反而是全盤棄守，全力配合滿足美方需求。

廣告 廣告

令人遺憾的是，賴清德未能掌握機會，強力表達台灣訴求。諸如：美台之間簽訂自由貿易協定，才能真正深化雙邊實質關係；雙方須建立高層溝通管道，方能提升彼此互信；台灣需要美國提供有效防衛系統，並能及時運交軍品，以及美國可以在兩岸間扮演積極角色，維護台海和平現狀。某種程度上，賴清德沒有說的可能比老調重彈的內容更重要。

賴清德以元首之尊投書《華盛頓郵報》表態，被嘲諷為向川普遞投名狀。接受《紐約時報》訪問時，節目主持人索肯詢問賴清德半導體外移美國對台灣的影響，反映出連國際社會都懷疑，台灣放棄「矽盾」是否符合自身利益。賴總統竟仍毫無警覺表示，台灣能夠幫助美國再工業化，也希望藉由關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也深化美台經貿合作關係。

在美台貿易談判進入關鍵時刻，美國財政部長貝森特與商務部長盧特尼克頻頻放話，美國最終目標是將整個供應鏈轉移到美國，使美國半導體產量能增加到全球40％到50％。盧特尼克更不諱言，台灣在美國的投資總額達3000億美元左右，如果達成協議，投資金額還會更高，以及台灣將訓練美國勞工。換而言之，台灣不但要投資，還要提供技術與訓練，最後是供應鏈外移美國，賴清德竟引以為榮。

川普政府的強勢談判策略使台灣承受極大壓力，而賴清德全盤認同、接受美方訴求，等同自我掀開底牌，全面棄守防線，難怪引起在野立委嘲諷「德公移山」、「割肉餵美」，更令在第一線的談判團隊難以堅守談判底線，情何以堪。

賴清德兩度透過美國媒體發聲無法達到預期效果，反而製造台灣接受川普關稅戰的合理性，並願主動承擔起改善美台貿易逆差的責任之印象。賴清德感謝川普使國際社會變得更加安全，等於肯定川普的兩岸政策，可謂在外交、軍事與經貿領域全面服膺美方理念。

擴大對立 激化兩岸

但一味曲意逢迎川普並未得到相對回饋，貝森特在接受《紐時》視訊訪問時，主持人問及部分華府人士憂心川普對台灣的「戰略模糊」策略，貝森特脫口而出：「美國是中國的盟友，這種關係沒有改變。」經主持人提醒，他才回神表示，美國同時是中國大陸與台灣的盟友，美國與兩方的關係並未改變。這充分說明了，在川普交易式外交模式下，台灣只是可以交易的籌碼。

賴清德在兩岸問題上的論述更是錯亂、自相矛盾，他表示，台灣會繼續追尋兩岸對話的機會，也表示，台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題，實際上卻不斷挑起中國威脅論、武統論，誣指在野黨準備走另外一條路，接受中國的要求，恐嚇人民未來就是「愛國者治台」，擴大台灣內部對立，激化兩岸間的敵意與仇恨。

賴政府這一波外交行動也有深層的國內政治算計，希望能透過親美來製造美國對台灣反對黨間的矛盾，賴政府不惜額外砸下400億美元國防特別預算就是要取得川普的信賴，在未來的選舉中能支持民進黨，鋌而走險，不惜以國本作為賭本。

世界秩序面臨拐點，提出「修昔底德陷阱」理論的哈佛大學教授艾利森警告，二次大戰以來的80年和平岌岌可危，處於全球最危險衝突引爆點的台灣須嚴肅思考，如何在美中之間尋求平衡點，賴清德卻選擇了極端道路，不惜將台灣推向戰爭邊緣。