（社論）依法行政之重要

近年來各界琅琅上口，不斷要求的所謂「依法行政」，指的是國家行使行政權必須受到法律拘束和規範，不能隨意侵犯人民權益。所以政府的任何行政行為都得「依法有據」，行政行為不得與憲法或法律相牴觸，涉及人民權利義務的重要事項，必須有法律明確規定，行政機關才能據此行為，不能用命令自行創設，這是法治國的核心原則。

近來行政院和立法權兩造發生極大牴觸與對立，發生爭議的法案包括《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》、《停砍公教年金修法過關》以及《財劃法》，前兩者明年度總預算中，行政院根本未編列預算，以致藍白以此作為無法審查總預算的理由；《停砍公教年金修法過關》原本行政院是採取不副署的態度，如今行政院傳出將採取「副署不執行」的方式因應。至於《財劃法》，早先府院便已定調「不副署」，隨之憲法法庭在僅有五人的情況下宣告憲訴法修正失效，讓人感受到總統府帶著行政院、司法院，一起圍毆（圍堵）立法院的意味。如此一來，不僅加深行政、立法的對峙，也讓臺灣真正需要預算支持的項目難以為繼。

就事而論，目前國內軍人待遇已經比鄰近國家低，而且是東南亞甚至全世界都屬高戰爭風險的地區，軍人所擔負的責任和風險相對偏高，要求軍人上戰場賣命，便不能吝於給予軍人高薪，這些錢是省不得的，既然已經立法通過，該要撥付的便要編列預算如實撥付。警察人員（包含消防人員）危險性不亞於軍人，對社會治安和消防安全具有無可取代的職責，給予更好的保障也是理所當然；至於當年的年金改革，本身就已經違背信賴原則，如今在更大的勞保都不曾改革的狀況下，停砍公教年金只是一項停損的權宜措施，也是稍稍還給公教一點公道，豈可不為。

囿於中華民國憲法的特殊性，目前實況下，總統和行政院長是全國唯一不必依法行政的公務員，只因「疑似違憲」，便可以將立法院三讀通過的法案，以不簽名、不副署的方式，讓法律無法執行變成無效之法，美其名為「疑似違憲」，其實是因為這些法案都是在野黨所提出，並以人數的優勢通過，以賴清德總統剛愎自用的個性，非我族類則通通封殺，即便國家安全離不開軍人，社會安定離不開警消，政府施政離不開公教人員，但這些照顧上述人員有實際利益的法律，卻得不到執政者的落實，實在令人遺憾。

其次，就法而論，憲法上並沒有明定行政院長「不副署」即可不執行已成立、生效的法律。《中華民國憲法》第五十七條第二、三款中明確訂定：行政院如認為立法院通過之法律窒礙難行，得移請覆議；立法院維持原決議時，行政院院長即應接受該決議。若行政院長仍不接受，則該辭職。如今的執政黨不做此想，而是賴著不辭，反倒嗆聲在野黨逕行倒閣，以此換來藍綠白重新博一局的機會。如此公然違背憲法，公然的不「依法行政」，不僅破壞了國家法治精神，更重要的是那些需要照顧的族群，反而因黨爭而難以為繼，最終受害的是國家全民。

國家是屬於全體國民而非一黨一人，政權是隨著民意流轉而更替，沒有哪一個背離民意的政黨能夠長久執政，只有每個執政黨都能以民意為依歸，確確實實「依法行政」，才能確實保障國家主體性與人民權益。